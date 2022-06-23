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海軍直升機墜毀今出動官兵清殘骸 地上留2飛行員頭盔

聯合報／ 記者石秀華陳弘逸／高雄即時報導
海軍S-70C反潛直升機昨日下午在高雄左營進行訓練任務墜毀，海軍今天上午出動官士兵前往清理，現場可見殘骸到處四散，機尾嚴重燒毀，地上還有2頂飛行員頭盔（紅圈處），疑似是正副駕駛逃生時脫落來不及帶走。記者劉學聖／攝影
海軍S-70C反潛直升機昨日下午在高雄左營進行訓練任務墜毀，海軍今天上午出動官士兵前往清理，現場可見殘骸到處四散，機尾嚴重燒毀，地上還有2頂飛行員頭盔（紅圈處），疑似是正副駕駛逃生時脫落來不及帶走。記者劉學聖／攝影

海軍S-70C反潛直升機在昨高雄左營反潛飛行大隊基地進行訓練任務時，在營區內意外重落地墜毀，造成4人輕重傷。海軍今天上午出動官士兵清理，直升機機體雖已先行被帆布覆蓋，但仍可見地面殘骸四散，機尾嚴重燒毀，地上還遺留2頂飛行員頭盔，顯見當時倉皇逃生時的驚險狀況。

S-70C反潛直升機昨在高雄左營反潛飛行大隊基地執行訓練時，疑尾翼突然失效，直升機從空中重落地，機尾瞬間著火，幸未爆炸，機上4名軍士官受重傷，其中機工長劉尚鈞傷勢最重。

除了傷勢嚴重的機工長劉尚鈞，機上另外3人身分，包含正駕駛是中校陳錦凡、副駕駛是上尉鄭行杰、士官長郭冠廷全身有21%燒灼傷，目前仍在加護病房急救中。

據了解，墜毀的反潛直升機今天上午依舊躺在海軍左營的神鷹基地跑道上，軍方人員在意外發生後，先行用帆布蓋住墜毀的直升機機體。

今天上午海軍出動大批官士兵及機工人員前往現場，頂著烈陽四處採證，並撿拾重要證物，跑道上可見直升機機體殘骸四散，機尾嚴重燒毀，地上還遺留2頂白色的飛行員頭盔，疑為正副駕駛驚險逃生時，脫落來不及帶走。

海軍今天上午低調表示，目前已和國防部組專案小組調查事故發生原因。

海軍S-70C反潛直升機昨日下午在高雄左營進行訓練任務，意外重落地墜毀在神鷹基地跑道上；事發後，軍方人員以帆布覆蓋機體，上午海軍出動官士兵前往清理，現場可見殘骸到處四散，機尾嚴重燒毀，地上還有2頂飛行員頭盔，疑似是正副駕駛逃生時脫落來不及帶走。記者劉學聖／攝影
海軍S-70C反潛直升機昨日下午在高雄左營進行訓練任務，意外重落地墜毀在神鷹基地跑道上；事發後，軍方人員以帆布覆蓋機體，上午海軍出動官士兵前往清理，現場可見殘骸到處四散，機尾嚴重燒毀，地上還有2頂飛行員頭盔，疑似是正副駕駛逃生時脫落來不及帶走。記者劉學聖／攝影
墜毀的反潛直升機今天上午依舊躺在海軍左營的神鷹基地跑道上，軍方人員在意外發生後，先行用帆布蓋住墜毀的直升機機體。記者劉學聖／攝影
墜毀的反潛直升機今天上午依舊躺在海軍左營的神鷹基地跑道上，軍方人員在意外發生後，先行用帆布蓋住墜毀的直升機機體。記者劉學聖／攝影
今天上午海軍出動大批官士兵及機工人員前往現場，頂著烈陽四處採證，並撿拾重要證物，跑道上可見直升機機體殘骸四散，機尾嚴重燒毀。記者劉學聖／攝影
今天上午海軍出動大批官士兵及機工人員前往現場，頂著烈陽四處採證，並撿拾重要證物，跑道上可見直升機機體殘骸四散，機尾嚴重燒毀。記者劉學聖／攝影
海軍今天上午出動大批官士兵及機工人員前往現場，頂著烈陽四處採證，並撿拾重要證物，跑道上可見直升機機體殘骸四散，機尾嚴重燒毀。記者劉學聖／攝影
海軍今天上午出動大批官士兵及機工人員前往現場，頂著烈陽四處採證，並撿拾重要證物，跑道上可見直升機機體殘骸四散，機尾嚴重燒毀。記者劉學聖／攝影
海軍S-70C反潛直升機昨日下午在高雄左營進行訓練任務墜毀，海軍今天上午出動官士兵前往清理，官士兵聚集在現場討論如何採證、清理殘骸。記者劉學聖／攝影
海軍S-70C反潛直升機昨日下午在高雄左營進行訓練任務墜毀，海軍今天上午出動官士兵前往清理，官士兵聚集在現場討論如何採證、清理殘骸。記者劉學聖／攝影

直升機 海軍

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