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反潛直升機疑裝備故障墜地 國防部：通聯未提及機械問題

聯合報／ 記者吳亮賢／台北即時報導
國防部海軍司令部參謀長蔣正國中將。圖／取自國防部發言人臉書直播
國防部海軍司令部參謀長蔣正國中將。圖／取自國防部發言人臉書直播

海軍左營基地反潛航空大隊機號「2303」的S-70C反潛直升機，昨天下午在基地執行飛行訓練返回停機坪、在八十呎高度時，疑似裝備故障，突然重落墜地。國防部海軍司令部參謀長蔣正國今表示，正在針對事故原因實施調查，會視後續調查報告確認肇因，他也提到，經檢視通聯記錄，正副駕駛沒有提及機械問題。

對於外界詢問，軍方第一時間判斷為裝備故障問題，判斷依據為何，後續如何精進飛安檢查？蔣正國回應，軍方初步依照塔台人員目視及飛行人員口述，研判疑似是飛機喪失尾旋翼效能，確切肇因仍待後續調查確認，並會依規定，執行全機隊飛安特檢。

至於該墜地直升機受損情形為何，有無可能修復？蔣正國說，正在執行飛安調查，修復可行性要視受損狀況評估後才能確認。對於此次飛安事件，是否對國軍實施反潛作戰造成影響，蔣正國回應，已針對此次事件酌擬相關因應作為。

直升機 海軍 國防部

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