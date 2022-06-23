反潛直升機墜地機工長燒傷面積95% 國防部：積極搶救治療中

海軍左營基地反潛航空大隊昨天下午發生直升機重落地燒毀案，4人送醫，其中劉姓機工長全身2到3度燒燙傷，面積達95%，國防部軍醫局衛勤保健處處長陳元皓今表示，劉姓機工長狀況比較嚴重，有蛛網膜下腔出血情形，已實施清創、抗生素治療，正積極搶救治療中。

昨直升機失事時，機上包括七○一作戰隊中校正駕駛陳錦凡、七○二作戰隊上尉副駕駛鄭行杰及劉尚鈞、郭冠廷；基地官兵噴化學泡沫滅火救出四人，送國軍高雄總醫院左營分院搶救。

陳元皓今指出，正駕駛陳錦凡、副駕駛鄭行杰主要是臉部撕裂傷、肋骨骨折，已經治療完成，意識清楚，生命徵象穩定；郭冠廷軀幹及四肢有2到3度燒燙傷，面積達20%，已實施清創手術，狀況穩定，收治於左營分院燒燙傷病房；劉尚鈞狀況比較嚴重，全身2到3度燒燙傷，面積達95%，有蛛網膜下腔出血，已實施清創、抗生素治療，刻正積極搶救治療中。

陳元皓表示，國軍高雄總院第一時間已責成左營分院成立燒傷團隊積極搶救，軍醫局也派三軍總醫院燒燙傷權威南下共同協力救治，國軍將盡全力提供專業醫療救護。