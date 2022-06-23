聽新聞
test
0:00 / 0:00
反潛直升機墜地機工長燒傷面積95% 國防部：積極搶救治療中
海軍左營基地反潛航空大隊昨天下午發生直升機重落地燒毀案，4人送醫，其中劉姓機工長全身2到3度燒燙傷，面積達95%，國防部軍醫局衛勤保健處處長陳元皓今表示，劉姓機工長狀況比較嚴重，有蛛網膜下腔出血情形，已實施清創、抗生素治療，正積極搶救治療中。
昨直升機失事時，機上包括七○一作戰隊中校正駕駛陳錦凡、七○二作戰隊上尉副駕駛鄭行杰及劉尚鈞、郭冠廷；基地官兵噴化學泡沫滅火救出四人，送國軍高雄總醫院左營分院搶救。
陳元皓今指出，正駕駛陳錦凡、副駕駛鄭行杰主要是臉部撕裂傷、肋骨骨折，已經治療完成，意識清楚，生命徵象穩定；郭冠廷軀幹及四肢有2到3度燒燙傷，面積達20%，已實施清創手術，狀況穩定，收治於左營分院燒燙傷病房；劉尚鈞狀況比較嚴重，全身2到3度燒燙傷，面積達95%，有蛛網膜下腔出血，已實施清創、抗生素治療，刻正積極搶救治療中。
陳元皓表示，國軍高雄總院第一時間已責成左營分院成立燒傷團隊積極搶救，軍醫局也派三軍總醫院燒燙傷權威南下共同協力救治，國軍將盡全力提供專業醫療救護。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言