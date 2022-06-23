海軍直升機意外組專案小組調查 國防部今10點說明

海軍編號2303的S-70C反潛直升機昨下午訓練時從空中重落地，機上4軍官受傷送醫，其中機工長劉尚鈞傷勢最重，全身有95%燒燙傷，尚未脫險。海軍今天上午表示，4人傷勢無變化，並表示已組專案小組調查，今天上午10點國防部會有例行性記者會說明。

S-70C反潛直升機昨在高雄左營反潛飛行大隊基地執行訓練時，疑尾翼突然失效，直升機從空中重落地，機尾瞬間著火，幸未爆炸，機上4名軍士官受重傷，其中機工長劉尚鈞傷勢最重。

除了傷勢嚴重的機工長劉尚鈞，機上另外3人身分，包含正駕駛是中校陳錦凡、副駕駛是上尉鄭行杰、士官長郭冠廷全身有21%燒灼傷，目前仍在加護病房急救中。

媒體今早聚集在國軍總醫院左營分院急診室外守候，對於4人最新傷勢，海軍今天上午低調表示，4人傷勢和昨天情況一樣，暫時無對外說明的打算，至於是否會有國防部長官南下探視，海軍說，會視情況安排。