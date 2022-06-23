空軍海鷗救護隊S-70C除役 海軍同機種反潛機服勤重落地

一架海軍S-70C反潛直升機昨天下午，在高雄左營反潛飛行大隊基地執行訓練任務，重落地4人受傷。反潛大隊使用機種，與空軍嘉義基地第四聯隊所屬救護隊13架S-70C相同，都是美國賽考斯基公司製造，空海軍直升機機齡都逾30年，空軍13架S-70C藍海鷗，功成身退，去年除役封存，反觀海軍仍在服勤。

海軍反潛機疑似尾翼突然失效，從空中墜下，瞬間機體失火，海軍司令部下令同機型停飛特檢，肇事原因，正由專案小組釐清調查，查明是機械故障或人為操控原因。

謝姓航空迷說，相同美國直升機種，空軍海鷗直升機除役，海軍還在服勤，海、空軍直升機裝備、任務特性、塗裝不同，機齡卻相近，除役不同標準及裝備保養，引人關切。

空軍嘉義基地救護隊13架S-70C藍海鷗操得厲害，功成身退，除役封存，其中編號7009直升機，去年立委邱志偉爭取運送到岡山航空教育展示館典藏陳展，成為航教館「最年輕」的直升機。

航空教育館臉書說，75年空軍接收第1批S-70C海鷗直升機，全面擔負起海空搜救任務，921地震及莫拉克風災期間，運送傷患、物資及救難人員等任務，成為災害待援民眾的守護神。

空軍救護隊逾70年歷史，S-70C機齡大多逾30年，屆齡汰除，換裝U-60M黑鷹直升機，連同3架法製EC225「超級山獅」直升機，救護隊同時有機齡新的S-70C-6、EC225及UH-60M，三種機型執勤，黑鷹直升機未採用救護隊傳統亮藍色塗裝，維持陸航墨綠色及三碼飛機序號，唯一差別是在機頂與兩側，漆上白底紅十字圖案。