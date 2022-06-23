獨／海軍反潛直升機墜地 第一時間未主動告知國防部

海軍反潛航空大隊昨天下午發生直升機重落地燒毀案，4人送醫，但海軍第一時間卻未通報國防部，事發一個多小時後，衡山指揮所網蒐發現民間傳稱左營神鷹營區冒出濃煙，主動交查詢問海軍艦隊指揮部，位於台北中樞的國防部才獲悉上情。

對此，海軍司令部昨天表示，該部已依規定回報。

據了解，機號2303的S-70C反潛直升機是在昨天15時55分迫降神鷹營區，衡山指揮所（JOCC，國軍聯合戰情指揮中心）是16時30分後主動蒐獲民間資訊，才獲悉左營地區有直升機墜毀，17時左右透過戰情系統向海軍艦指部戰情查詢，才獲悉確認此事。

外界對直升機是迫降或重落地認知不同，海軍司令部17時50分發出新聞稿，以「重落地」名之。但據悉，海軍艦指部回報JOCC時則以「迫降」名之。

另外，海軍司令部昨在各界掌握民情追問後，發出新聞稿時也一度「遲疑」，第一波新聞稿僅簡單交代直升機重落地時地及傷員人數，但總統府發言人卻主動披露四人傷勢，尤其指出「機工長傷勢嚴重，尚未脫離險境」。海軍經外界「提醒」，18時43分再補一則新聞稿說明送醫官兵的傷勢。

據了解，這架反潛直升機是在完成例行性階段檢查與線上修護，更換用於感測飛機姿態的位移陀螺後，在左營海軍基地軍港週遭執行五邊飛行訓練，相關科目包括一次起落航線，以及自動飛操的一項小故障排除試飛，因此機上有檢驗士與機工長隨行。直升機事發時是自80呎高度墜地。