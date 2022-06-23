【即時短評】國軍「高鐵級」情傳 重蹈雄三誤射覆轍？

海軍高雄左營軍區1架反潛直升機重落地墜毀，在通傳上明顯重蹈「雄三誤射」事件，位於台北的國軍聯合戰情指揮中心要主動自民間網蒐，事發後1個多小時後才能獲悉。1個多小時，已可搭高鐵從高雄到台北。在光纖高速的世代裡，國軍反應速度追不上高鐵。

發生在2016年7月的海軍雄三反艦飛彈誤射事件，造成漁民1死3傷，事發地點「水星碼頭」距昨天發生直升機墜毀意外的「神鷹基地」不遠，甚至昨天這架發生意外的直升機，事發前就曾自水星碼頭上空穿越。當年飛彈上午8時12分左右被誤射升空，最先披露此節者，竟是人在台北的政治人物蔡正元，他在8時54分在臉書發文，外界因此緊急查證。根據他出示的情報來源對話，雄三誤射的消息是8時34分流出。

但當年事發第一時間，位在台北的衡山指揮所（JOCC）卻根本未接獲回報，政壇流傳軍方高層曾抱怨為何此事他須自媒體報導得知。蔡正元當年因此一度遭查洩密，保防對內大查特查，衍生成政治事件。後來軍方宣稱256戰隊值日官室是在8時16分向聯合作戰中心回報，只慢了4分鐘，並將這拗成「攝影機時差」，但外界普遍質疑這項說法的真實性。

昨天海軍直升機墜地意外，不但JOCC須自監控民間公開訊息察知左營軍區出事，1個多小時後主動詢問左營艦隊指揮部才確知此事。位於台北的海軍司令部對此事宣稱曾依規定回報，但實則媒體16時48分至50分左右致電詢問司令部時，獲得的是「還在掌握中」，仍無法簡要證實事件發生，過程明顯重蹈當年雄三誤射通傳延遲的覆轍。

當年海軍處理誤射事件的主要人物之一，是海軍參謀長梅家樹，他近日甫接任海軍司令，新官就任意氣風發之際，遭逢部隊意外，不免挫折士氣。所屬或許因新任司令而如履薄冰，對訊息通傳謹慎異常。

外界或不能指責海軍第一時間試圖「吃案」，甚至是事發錯亂間「忘記」回報國防部與JOCC。但這樣離譜的錯誤，顯示國軍情傳系統必須再加釐清，否則這種「比高鐵慢」的情傳速度，不可能肆應現代戰爭。