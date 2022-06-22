影／海軍直升機意外五人受傷 海軍司令南下探望

海軍編號2303的S-70C反潛直升機，今天下午在高雄左營反潛飛行大隊基地執行訓練時，疑尾翼突然失效，直升機從空中重落地，機尾瞬間著火，幸未爆炸，車上4名軍官受重傷，其中機工長劉尚鈞傷勢最重，全身有95%燒燙傷，尚未脫險。今晚海軍司令梅家樹南下探望傷者，強調海軍已組專案小組，全力釐清事發原因。

梅家樹指出，海軍針對此次意外會坦誠檢討，事發後立即組成專案小組，針對事發當時的天候、人員操作、機件狀況調查，盡速將失事原因釐清；今下午該機是執行例行訓練，飛機狀況是重損，當天飛行計畫會由專業參謀對外說明。