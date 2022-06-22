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製解放軍地圖被威脅「找出他消除」 音樂系學生正面對決

聯合新聞網／ 綜合報導
東吳大學音樂系大四學生溫約瑟發揮「全民國防」總力，利用公開商用衛星圖資，製作「解放軍基地分布圖」。圖／取自臉書「影像情報分析」社團
東吳大學音樂系大四學生溫約瑟發揮「全民國防」總力，利用公開商用衛星圖資，製作「解放軍基地分布圖」。圖／取自臉書「影像情報分析」社團

東吳大學音樂系大四學生溫約瑟自製的「解放軍基地及設施」網路地圖，早在去年台灣軍事迷圈子默默流傳，近日因為中國「福建艦」航艦17日下水而受關注。他透露曾遭兩岸網友批評。昨（21）日，更有大陸網友威脅「找出他消除」被熱心網友檢舉，溫約瑟也正面回擊。

「解放軍基地及設施」地圖大量曝光後，一名大陸網友「在台協會處理事務司」在推特發文，「這個就是東吳大學音樂系大四溫約瑟，他幹的蠢事，找出他親朋好友包含他，消除」，所用字眼相當暴力。該網友的自介寫道「美帝為中國的一省小弟，必須屈服於習之膝下」。

溫約瑟則選擇正面對決，直接留言「你好，我就是本人，關於你的威脅言論也已通報警政機關，祝好」，也有幾位網友幫忙檢舉該發文。

溫約瑟昨日才表示，他製作這項圖資加以公布，曾遭受對岸甚至是國內網友批評的壓力，但他認為，只要是指出錯誤有理據的批評都很好，至於無理據、非理性的批判則沒有必要理會，畢竟社會上本來就會有這樣的聲量存在。

東吳大學 解放軍

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