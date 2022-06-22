快訊

甜爆！具俊曄大S接吻照公開 20年前分手原因曝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

海軍直升機墜毀 司令梅家樹急探傷者受訪表示坦誠檢討

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
海軍司令梅家樹。記者陳弘逸／攝影
海軍司令梅家樹。記者陳弘逸／攝影

海軍編號2303的S-70C反潛直升機，今天下午4點在高雄左營反潛飛行大隊基地執行訓練時，疑尾翼突然失效，直升機從空中重落地，機尾瞬間著火，幸未爆炸，車上4名軍官受重傷，其中機工長劉尚鈞傷勢最重，全身有95%燒燙傷，尚未脫險。今晚8時海軍司令梅家樹南下探望傷者，強調海軍已組專案小組，全力釐清事發原因。

梅家樹指出，海軍針對此次意外會坦誠檢討，事發後立即組成專案小組，針對事發當時的天候、人員操作、機件狀況調查，盡速將失事原因釐清；今下午該機是執行例行訓練，飛機狀況是重損，當天飛行計畫會由專業參謀對外說明。

除了傷勢嚴重的機工長劉尚鈞，機上另外3人身分，包含正駕駛是中校陳錦凡、副駕駛是上尉鄭行杰、士官長郭冠廷是空勤檢驗士。其中郭冠廷全身有21%燒灼傷，目前仍在加護病房急救中。

至於正駕駛陳錦凡、副駕駛鄭行杰，送醫時意識清楚，但兩人都有多處撕裂傷、骨折等狀況，正在醫院觀察，梅家樹受訪結束後，也回到左營分面關懷4人傷勢。

海軍 梅家樹 直升機

延伸閱讀

海軍說明軍機重落地案官兵傷勢 派醫師南下協助救治

直升機墜毀4傷機工長95%燒燙傷未脫險 海軍司令急南下

海軍S-70C反潛直升機墜毀 江啟臣：國防部要檢討

直升機4傷身分確認家屬衝醫院神色沉重 機工長插管急救

相關新聞

反潛直升機「重落地」正副駕駛、檢驗士送醫 機工長命危

海軍司令部今天表示，海軍反潛航空大隊1架S-70C 反潛直升機，機號2303，今天下午執行試飛科目操作，疑似裝備故障，在...

直擊海軍S-70C反潛直升機墜毀營區 側翻跑道螺旋槳斷裂

一架海軍S-70C反潛直升機今天下午4點在高雄左營反潛飛行大隊基地執行訓練任務制空科目時，疑似尾翼突然失效，直升機從空中...

直升機意外釀4傷疑似裝備故障 軍方：該機型立即停飛

一架海軍S-70C反潛直升機今天下午4點在高雄左營反潛飛行大隊基地執行訓練任務制空科目時，疑似尾翼突然失效，直升機從空中...

海軍S-70C反潛直升機在營區墜毀 零件飛出砸穿民宅鐵門

一架海軍S-70C反潛直升機今日下午4時在高雄左營反潛飛行大隊基地進行訓練任務時，在營區內意外墜毀，現場冒出濃濃黑煙，目...

影／海軍直升機意外五人受傷 海軍司令南下探望

海軍編號2303的S-70C反潛直升機，今天下午在高雄左營反潛飛行大隊基地執行訓練時，疑尾翼突然失效，直升機從空中重落地...

製解放軍地圖被威脅「找出他消除」 音樂系學生正面對決

近日東吳大學音樂系大四學生溫約瑟自製的「解放軍基地及設施」網路地圖，爆紅後透露曾遭兩岸網友批評。昨（21）日，更有大陸網友威脅「找出他消除」被熱心網友檢舉，溫約瑟也正面回擊。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。