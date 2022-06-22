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【重磅快評】諱莫如深或趁「機」造神 才是軍方大問題

聯合報／ 主筆室

軍方又傳出飛機失事：海軍反潛大隊一架S-70C(M)直升機，22日下午故障墜毀在左營機場內。從前年1月2日，造成參謀總長沈一鳴等將領殉職的黑鷹直升機空難以來，兩年半之內，國軍已經損失10架各型軍機，而且陸海空三軍都無法倖免：包括空軍3架F-5戰機、2架F-16戰機、1架幻象2000戰鬥機、1架AT-3教練機、1架UH-60M直升機，陸軍1架OH-58D戰搜直升機，海軍1架S-70C(M)反潛直升機。絕對是近卅年來，軍方最糟的飛安成績。

軍隊工作原本就是操練「殺人技」，為了能在戰場上消滅敵人，日常訓練必須有相當程度風險。如果什麼危險都不願意觸及，什麼意外都不願意發生，也許平常的數據好看，一旦真正要派上戰場，先前的粉飾太平，就會連本帶利輸光光。

誠然，軍隊不可免於操作損失，國人不應一遇意外就破口開罵，但諒解與溫情不可以無限上綱：近幾年來軍方的操作意外，明顯高於過去數年。在裝備與人員的組成沒有重大改變的情況下，失事率驟然提升，就不能單單歸咎於運氣，一定有結構性問題存在。

最糟的是，國防部乃至更上級的國安會、總統府，面對意外的心態：一是諱疾忌醫，二是趁機造神與拍馬。

2015年2月，復興航空ATR客機墜落基隆河，有網民推測機師失事前刻意躲避地障，「救了半個台北市」。媒體對此紛紛跟進，眾口鑠金之下，連台北市長柯文哲也宣稱，不排除入祀忠烈祠。幾天後飛安會公布初步事實報告，顯示當時機師遭遇故障，誤將正常的發動機關閉，導致飛機完全失去動力。由於事實獲得適時釐清，各種流言與誇大政治動作，也就得以消弭。

比起民航機空難，軍機的飛安事故，當然具有一定機敏性，無法完全資訊公開，但是也絕不代表，可以全然祕而不宣。上述多次軍機失事，除了黑鷹直升機空難，因為人員損失太慘烈，軍方曾發布初步調查報告，其他每一場意外，都不曾對外解釋，一旦新聞熱度過去，軍方對外就不再提。如今外界對事件原因的認知，往往來自於媒體挖掘的非官方消息。然而這些報導是否都正確？是否可能造成更大誤導？有沒有應該厲行改善的問題，因為失去輿論的監督壓力，所以被輕輕放下？

當局對於失事原因諱莫如深，藉機宣傳的積極度却不可同日而語。黑鷹空難震撼全國，政府立刻安排空前紀念規模，在台北賓館設靈堂供國人弔唁，安排靈車遊行市區，於國防部前豎立紀念碑，在總統大選前夕，充分收穫了「關懷國軍」的政治效益。然而隨著選後公布初步調查報告，顯示操作不當是導致撞山的主要因素，此時殉職人員都已經被捧為英雄，甚至連「侍從官捨身環抱沈一鳴」這類違反事實的情節，都已經刻上碑文，最後的究責反而變成懲罰氣象軍官，因為他們的預報內容不夠嚴重，未能讓飛行員決定提前改道。如此賞罰，當事人或其他知情官兵，怎麼能夠服氣？

蔡總統上任以來，著意強調自己對國防與國軍官兵的重視。平心而論，她在此方面表現確實勝過前任，然而過度重視宣傳，過度強調光環要「作球」給總統，反而常造成難以自圓其說。例如超大規模紀念黑鷹空難，沒想到接下來國軍操演意外頻傳，其他殉職官兵的身後待遇遠不能相較：難道因為他們官階比較低，為國犧牲的可敬程度，應該配享的身後榮典，就要跟著打折扣？或如近來軍機失事，府方也第一時間發布消息：總統關注官兵當然值得肯定，但是對於人員姓名或傷勢等資訊，府方內容往往比國防部還詳盡：難道軍方連自己弟兄的狀況都弄不清楚，還是只要有新聞價值的資訊，就要留給上級發布？

軍方敢於認真面對意外，承認己身的應改革之處，才能夠贏得民眾信任，避免不必要的小道消息流竄。層峰也要記得國防部才是官兵頂頭上司，若為了拚一時聲量，忍不住畫蛇添足，徒然製造反效果。只要真心關注，持之以恆，自然可以贏得國軍與國人的肯定。

黑鷹直升機 國軍 空難

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