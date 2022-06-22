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直升機墜毀4傷機工長95%燒燙傷未脫險 海軍司令急南下
海軍S-70C反潛直升機今天下午4點在高雄海軍左營基地執行訓練任務時，疑尾翼失效，從空中重重墜地，機尾瞬間著火，4名機上軍官都送國軍高雄總醫院左營分院急救。其中，機工長劉尚鈞傷勢嚴重，全身2至3度以上燒燙傷面積達90至95%，收治在燒燙傷中心，已正插管治療。
國軍高雄總醫院左營分院急診科主任李彥儒指出，劉傷勢嚴重，燒燙傷面積達90至95%，合併氣管燒灼傷，尚未脫險，正積極輸液力求生命徵象穩定，目前仍在加護病房搶救中。另一位空勤士官，有21%燒灼傷，現仍在加護病房觀察中。
李彥儒說，另兩位正駕駛陳錦凡、副駕駛鄭行杰意識清楚，生命徵象穩定，在病房持續治療觀察中；由於燒燙傷屬高能量受傷，醫院謹慎急救中。
另外，剛上任的海軍司令梅家樹，據了解意外發生當時已從台北南下，預計稍後將先抵達海總，了解4名軍士官傷勢狀況。
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