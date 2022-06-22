海軍S-70C反潛直升機墜毀 江啟臣：國防部要檢討
一架海軍S-70C反潛直升機今下午在高雄左營反潛飛行大隊基地進行訓練任務時，在營區內意外墜毀。國民黨立委江啟臣今天表示，S-70C反潛直升機是我國反制潛艦的重要武器，呼籲政府應先全力照顧受傷官兵，事後也要查明原因，才能精進後續作為，務必確保國軍弟兄們的飛行安全。
江啟臣指出，今年4月，他才和立法院外交及國防委員會的委員，一起前往海軍左營軍區考察，並慰勞辛苦的海軍官兵。當時海軍也進行S-70C在康定艦上的落艦操演。豈料今天竟在左營基地發生墜機意外，墜機原因仍待詳查，在此祈禱傷者都能早日康復。
江啟臣表示，國軍在短期內發生事故，6月空軍AT-3失事、日前陸軍雷霆火箭爆炸，現在又發生海軍反潛直升機墜機，國防部必須針對國軍各項訓練進行檢討，以維護國軍官兵的安全為優先，才能確保兵力、戰時發揮戰力。
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