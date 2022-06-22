快訊

獨／沒脫產、哭窮 許藍方現身親曝為何戶頭只剩7千

炫富女遭羈押秒問「有吃的嗎？」 酒駕害命卻吃飽睡好

海軍S-70C反潛直升機墜毀 江啟臣：國防部要檢討

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
一架海軍S-70C反潛直升機今天下午4點在高雄左營反潛飛行大隊基地執行訓練任務制空科目時，疑似尾翼突然失效，直升機從空中墜下，瞬間機體失火，零件砸毀民宅鐵門，濃煙直竄天際，4名機上軍官受傷送國軍高雄總醫院左營分院急救。記者劉學聖／攝影
一架海軍S-70C反潛直升機今天下午4點在高雄左營反潛飛行大隊基地執行訓練任務制空科目時，疑似尾翼突然失效，直升機從空中墜下，瞬間機體失火，零件砸毀民宅鐵門，濃煙直竄天際，4名機上軍官受傷送國軍高雄總醫院左營分院急救。記者劉學聖／攝影

一架海軍S-70C反潛直升機今下午在高雄左營反潛飛行大隊基地進行訓練任務時，在營區內意外墜毀。國民黨立委江啟臣今天表示，S-70C反潛直升機是我國反制潛艦的重要武器，呼籲政府應先全力照顧受傷官兵，事後也要查明原因，才能精進後續作為，務必確保國軍弟兄們的飛行安全。

江啟臣指出，今年4月，他才和立法院外交及國防委員會的委員，一起前往海軍左營軍區考察，並慰勞辛苦的海軍官兵。當時海軍也進行S-70C在康定艦上的落艦操演。豈料今天竟在左營基地發生墜機意外，墜機原因仍待詳查，在此祈禱傷者都能早日康復。

江啟臣表示，國軍在短期內發生事故，6月空軍AT-3失事、日前陸軍雷霆火箭爆炸，現在又發生海軍反潛直升機墜機，國防部必須針對國軍各項訓練進行檢討，以維護國軍官兵的安全為優先，才能確保兵力、戰時發揮戰力。

海軍 國軍 直升機

延伸閱讀

獨／朱立倫剛訪美返台 江啟臣將帶國會團訪美

朱立倫親美說 王金平：國民黨「親美友日和中」

憂醫療物資缺乏危害醫護 立委江啟臣再捐5千組N95口罩

台中疫情嚴峻醫護口罩短缺 江啟臣募5千片N95捐醫院

相關新聞

反潛直升機「重落地」正副駕駛、檢驗士送醫 機工長命危

海軍司令部今天表示，海軍反潛航空大隊1架S-70C 反潛直升機，機號2303，今天下午執行試飛科目操作，疑似裝備故障，在...

直擊海軍S-70C反潛直升機墜毀營區 側翻跑道螺旋槳斷裂

一架海軍S-70C反潛直升機今天下午4點在高雄左營反潛飛行大隊基地執行訓練任務制空科目時，疑似尾翼突然失效，直升機從空中...

直升機意外釀4傷疑似裝備故障 軍方：該機型立即停飛

一架海軍S-70C反潛直升機今天下午4點在高雄左營反潛飛行大隊基地執行訓練任務制空科目時，疑似尾翼突然失效，直升機從空中...

海軍S-70C反潛直升機在營區墜毀 零件飛出砸穿民宅鐵門

一架海軍S-70C反潛直升機今日下午4時在高雄左營反潛飛行大隊基地進行訓練任務時，在營區內意外墜毀，現場冒出濃濃黑煙，目...

海軍說明軍機重落地案官兵傷勢 派醫師南下協助救治

針對反潛航空大隊S-70C 反潛直升機重落地案傷患，海軍司令部今（22）日表示，國防部軍醫局已責派三軍總醫院專業醫師，南...

【重磅快評】諱莫如深或趁「機」造神 才是軍方大問題

軍方又傳出飛機失事：海軍反潛大隊一架S-70C(M)直升機，22日下午故障墜毀在左營機場內。從前年1月2日，造成參謀總長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。