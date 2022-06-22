影／左營反潛直升機墜毀 從空中可見現場殘破不堪

一架海軍S-70C反潛直升機今天下午4點在高雄左營反潛飛行大隊基地執行訓練任務制空科目時，疑似尾翼突然失效，直升機從空中墜下，瞬間機體失火，但沒有爆炸，軍方表示，4名機上軍官受傷送國軍高雄總醫院急救，目前沒有生命危險，本報記者在附近大樓拍攝軍區內部，可見跑道上有一架飛機已經墜毀支離破碎，附近還有白色泡沫，現場有許多官兵正在做善後工作。

海軍司令部今天表示，海軍反潛航空大隊乙架S-70C 反潛直升機，機號2303，今天下午執行試飛科目操作，疑似裝備故障，在左營神鷹基地本場跑道「重落地」，造成機上正、副駕駛、機工長及檢驗士等4人受傷，已由軍方送往國軍高雄總醫院左營分院治療。