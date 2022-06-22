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海軍司令部：反潛直升機疑機械故障重落地 4人送醫
針對今天下午在左營失事的S-70C反潛直升機，海軍司令部表示，飛機疑似裝備故障，於左營神鷹基地本場跑道重落地，機上4人受傷送醫。另據了解，其中一名機工長傷勢嚴重，尚未脫離險境。
海軍司令部表示，反潛航空大隊1架機號2302的S-70C反潛直升機，今天下午執行試飛科目操作時，疑似裝備故障，於左營神鷹基地本場跑道重落地，造成機上正、副駕駛、機工長及檢驗士等4人受傷，已立即送往國軍高雄總醫院左營分院治療。
海軍司令部表示，除協請醫院給予最好治療外，並要求該型直升機立即暫停任務派遣，實施飛安特檢；有關直升機肇事原因，刻由專案小組釐清調查。
而未經證實的消息說，這架反潛直升機是在完成例行性階段檢查後進行試飛科目，相關科目包括一次起落航線，因此有檢驗士與機工長隨行。
據了解，受傷4名官兵皆已送至國軍高雄醫院左營分院進行治療。其中正副駕駛及檢驗士官長3人，雖有部分傷勢或燒燙傷，但目前生命跡象穩定，但機工長傷勢嚴重，尚未脫離險境。
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