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海軍S-70C反潛直升機營區墜毀 4人送醫已知2人嚴重燙傷
一架海軍S-70C反潛直升機今天下午4點在高雄左營反潛飛行大隊基地執行訓練任務制空科目時，疑似尾翼突然失效，直升機從空中墜下，瞬間機體失火，但沒有爆炸，軍方表示，4名機上軍官受傷送國軍高雄總醫院急救，目前沒有生命危險，據了解，有2人嚴重燒燙傷。
海軍司令部今天表示，海軍反潛航空大隊乙架S-70C 反潛直升機，機號2303，今天下午執行試飛科目操作，疑似裝備故障，在左營神鷹基地本場跑道「重落地」，造成機上正、副駕駛、機工長及檢驗士等4人受傷，已由軍方送往國軍高雄總醫院左營分院治療。
墜毀的直升機目前側翻在營區內，軍方第一時間將機上4名傷者送醫，只知有2人傷勢較嚴重，正在急救中，軍方表示，傷者暫無生命危險，事發原因正在調查。
高雄市消防局表示，海軍S-70C反潛直升機事故，高雄市消防局未接獲報案，案件救護等過程由軍方處理。
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