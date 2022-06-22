快訊

疑裝備故障...S-70C反潛直升機墜毀4人送醫 海軍司令部回應了

海軍S-70C反潛直升機營區墜毀釀4傷 已知2人嚴重燒燙傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

左營反潛直升機墜毀 疑似尾翼突然失效從空中直接墜下

聯合報／ 記者林保光劉學聖／即時報導
一架海軍S-70C反潛直升機今天下午4點在高雄左營反潛飛行大隊基地執行訓練任務制空科目時，疑似尾翼突然失效，直升機從空中墜下。圖為示意圖，非當事照。本報資料照片
一架海軍S-70C反潛直升機今天下午4點在高雄左營反潛飛行大隊基地執行訓練任務制空科目時，疑似尾翼突然失效，直升機從空中墜下。圖為示意圖，非當事照。本報資料照片

一架海軍S-70C反潛直升機今天下午4點在高雄左營反潛飛行大隊基地執行訓練任務制空科目時，疑似尾翼突然失效，直升機從空中墜下，瞬間機體失火，但沒有爆炸，軍方表示，4名機上軍官受傷送國軍高雄總醫院急救，目前沒有生命危險。

海軍司令部今天表示，海軍反潛航空大隊乙架S-70C 反潛直升機，機號2303，今天下午執行試飛科目操作，疑似裝備故障，在左營神鷹基地本場跑道「重落地」，造成機上正、副駕駛、機工長及檢驗士等4人受傷，已由軍方送往國軍高雄總醫院左營分院治療。

本報採訪團隊兵分多路趕往現場採訪，發現在營區旁有民宅因此受損，直升機零件飛出，瞬間力道猛烈，砸穿民宅鐵門，住戶飽受驚嚇，所幸沒有波及無辜民眾。

墜毀的直升機目前側翻在營區內，軍方第一時間將機上4名傷者送醫，只知有2人傷勢較嚴重，正在急救中，軍方表示，傷者暫無生命危險，事發原因正在調查。

高雄市消防局表示，海軍S-70C反潛直升機事故，高雄市消防局未接獲報案，案件救護等過程由軍方處理。

一架海軍S-70C反潛直升機今日下午4時在高雄左營反潛飛行大隊基地進行訓練任務時，在營區內意外墜毀，現場冒出濃濃黑煙。記者劉學聖／攝影
一架海軍S-70C反潛直升機今日下午4時在高雄左營反潛飛行大隊基地進行訓練任務時，在營區內意外墜毀，現場冒出濃濃黑煙。記者劉學聖／攝影
一架海軍S-70C反潛直升機今日下午4時在高雄左營反潛飛行大隊基地進行訓練任務時，在營區內意外墜毀，現場冒出濃濃黑煙。記者劉學聖／攝影
一架海軍S-70C反潛直升機今日下午4時在高雄左營反潛飛行大隊基地進行訓練任務時，在營區內意外墜毀，現場冒出濃濃黑煙。記者劉學聖／攝影

直升機 海軍 國軍

延伸閱讀

海軍S-70C反潛直升機營區墜毀 直擊現場仍冒出陣陣濃煙

海軍S-70C反潛直升機在營區墜毀 零件飛出砸穿民宅鐵門

反潛直升機墜毀？左營分局消防單位第一時間未接獲資訊

左營海軍S-70C反潛直升機在營區墜毀 機上4人受傷送醫

相關新聞

反潛直升機「重落地」正副駕駛、檢驗士送醫 機工長命危

海軍司令部今天表示，海軍反潛航空大隊1架S-70C 反潛直升機，機號2303，今天下午執行試飛科目操作，疑似裝備故障，在...

直擊海軍S-70C反潛直升機墜毀營區 側翻跑道螺旋槳斷裂

一架海軍S-70C反潛直升機今天下午4點在高雄左營反潛飛行大隊基地執行訓練任務制空科目時，疑似尾翼突然失效，直升機從空中...

直升機意外釀4傷疑似裝備故障 軍方：該機型立即停飛

一架海軍S-70C反潛直升機今天下午4點在高雄左營反潛飛行大隊基地執行訓練任務制空科目時，疑似尾翼突然失效，直升機從空中...

海軍S-70C反潛直升機在營區墜毀 零件飛出砸穿民宅鐵門

一架海軍S-70C反潛直升機今日下午4時在高雄左營反潛飛行大隊基地進行訓練任務時，在營區內意外墜毀，現場冒出濃濃黑煙，目...

影／左營反潛直升機墜毀 從空中可見現場殘破不堪

一架海軍S-70C反潛直升機今天下午4點在高雄左營反潛飛行大隊基地執行訓練任務制空科目時，疑似尾翼突然失效，直升機從空中...

海軍司令部：反潛直升機疑機械故障重落地 4人送醫

針對今天下午在左營失事的S-70C反潛直升機，海軍司令部表示，飛機疑似裝備故障，於左營神鷹基地本場跑道重落地，機上4人受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。