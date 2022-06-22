海軍S-70C反潛直升機在營區墜毀 零件飛出砸穿民宅鐵門

一架海軍S-70C反潛直升機今日下午4時在高雄左營反潛飛行大隊基地進行訓練任務時，在營區內意外墜毀，現場冒出濃濃黑煙，目前初步了解反潛直升機執行制空科目降落時起火，機上4人受傷送往國軍高雄總醫院急救；本報記者趕往現場途中，發現直升機零件飛出砸穿民宅鐵門，讓住戶嚇一大跳，所幸沒有造成民眾受傷。

這起軍方事故引發議論紛紛，詳細墜機原因有待進一步調查釐清。高雄市警方、消防單位第一時間竟都表示未接獲相關資訊，軍方還不願對外證實對談此事，記者正持續追查中。