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海軍S-70C反潛直升機在營區墜毀 零件飛出砸穿民宅鐵門
一架海軍S-70C反潛直升機今日下午4時在高雄左營反潛飛行大隊基地進行訓練任務時，在營區內意外墜毀，現場冒出濃濃黑煙，目前初步了解反潛直升機執行制空科目降落時起火，機上4人受傷送往國軍高雄總醫院急救；本報記者趕往現場途中，發現直升機零件飛出砸穿民宅鐵門，讓住戶嚇一大跳，所幸沒有造成民眾受傷。
這起軍方事故引發議論紛紛，詳細墜機原因有待進一步調查釐清。高雄市警方、消防單位第一時間竟都表示未接獲相關資訊，軍方還不願對外證實對談此事，記者正持續追查中。
根據海軍官網指出，S-70C反潛直昇機購案於1983年定案，1990年交機，1990年7月19日第一批新機交給本軍使用；該型機由美國賽考斯基公司製造，搭載二具T700-GE-401型引擎，最大飛行速度150節，操作昇限13000呎，任務時限2.6小時，作戰任務裝備搭載有搜索雷達、垂吊式聲納、主(被)動式聲標及空投魚雷，可配合成功級艦及康定級艦艦載作業能力；另可依戰時特性實施不落艦加油及垂直整補作業。
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