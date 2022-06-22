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台美高層國安對話本周登場 美台商會：料談軍售新政策

聯合報／ 記者張加／即時報導
美台商會會長韓儒伯。華盛頓記者張文馨／攝影
美台商會會長韓儒伯。華盛頓記者張文馨／攝影

台美本周展開國安高層對話，美台商會會長韓儒伯撰文指出，美方官員料將介紹對台新政策、主導台灣放棄現有全面防衛台灣各階段衝突的計畫，並以狹隘聚焦作戰發起日的「不對稱」構想取而代之。

美台商會21日發表由韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）撰寫的專文，其中提及，美國與台灣政軍高層官員於22日至24日在華府進行年度的「特殊管道會談」及「蒙特瑞對話」。

韓儒伯建議，若拜登政府想主導台灣購買某些特定的軍售項目，則應該立即且公開地終止傳統的「戰略模糊」政策，並明確地表示美國將在什麼樣的情境下介入，以填補新政策所致的能力缺口；拜登政府所推動的新政策將使台灣聚焦於更狹隘的防衛態勢，但同時應更明確預期美國將在必要情況下填補這些缺口，否則台灣只會更容易受到中國的攻擊。

美台商會上月透過聲明指出，美國務院曾於三月說明對台灣軍售的新政策，稱「拜登政府將不再支持『不對稱防衛』定義之外的對台軍售計畫」；我國防部當時回應，國軍依敵情威脅及聯合戰力規畫指導籌獲裝備武器，「不受個別軍火商影響」。

韓儒伯21日發表的專文直指，拜登政府將台灣的國防聚焦於所謂的「不對稱」措施，僅有符合美國政府對這個詞彙定義的能力項目、或是美國評估台灣可以負擔的裝備，才可以被提供。

韓儒伯表示，新政策僅單單聚焦於對台發起攻擊的作戰日（D-Day）情境，其他各階段衝突情境的重要性都被降低，包含在台海周圍及空域附近頻繁的灰色地帶行動，以及對台灣空域及海港的封鎖行動等；在美國的新政策下，台灣因應前述情境的能力將嚴重地退化，新政策不僅沒有強化台灣的國防，反而為人民解放軍提供更多易攻擊的破口。

韓儒伯呼籲，美國政府應向出席會議的台灣代表團展現美國戰略清晰的意圖，若美國主導台灣只籌獲部分的裝備，則應清楚說明美國將在何時願意介入、並且如何介入，以填補新政策所致台灣的能力缺口；若美方拒絕售予台灣反潛直升機，或指揮及控制的機型，則拜登政府應清楚說明美國海軍將會滿足台灣這些防衛的需求，包含訓練台灣軍隊以確保互相操作性，以及劃分明確的責任與分工，確保整體資源被充分地運用。

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