台美雙方軍艦如何互聯？國防部披露須使用這個頻道

有立委建議，我國和美國海軍的通聯，應事先議定特定的VHF頻道，避免有心人士截聽。國防部回應表示，我國海軍在航艦艇與美軍艦艇可運用國際海事安全通信波道實施互通。

美國軍艦固定通過台灣海峽，曾經有沿途打開AIS（船舶自動辨識系統）信號供外界辨識的前例。國民黨立委葉毓蘭在立法院提出質詢說，今年2月26日美國一艘軍艦通過台灣海峽，打開AIS信號出現在台灣海峽，高調地告訴全世界這個訊息。

雖然美國海軍第七艦隊發言人藍福特（Mark Langford）表示是依據國際法例行性的通過台灣海峽，但這則訊息當下，傳海巡嘉義艦正在台灣海峽海域執勤，對岸媒體曾大肆炒作，指稱嘉義艦在當月25日晚上6時突然緊急返航台中港，晚上10時又緊急出港，還在台灣海峽慢車等待與美國軍艦「偶遇」，兩艘艦艇最近距離只有2.5海里。

葉毓蘭說，她知道對岸的報導很多都是錯誤的訊息，嘉義艦緊急返航不是為了人員或裝備的整補，而且兩艘艦艇最近距離只有2.5海里，一般肉眼是看不到的，要距離1海里以內，才有辦法用望眼鏡看到，但是一般民眾卻不知道，很可能就會產生不安感；再者，軍艦航行向來不會打開AIS，這也與常情不同。

她表示，這樣的訊息，存在對岸刻意的操作的空間，如果導致提升台海緊張局勢，她認為這才是國防部應該第一時間主動說明的，她要求國防部答復：這則訊息為何卻沒有任何澄清說明？另外，我們和美國海軍的通聯，是不是應該事先議定特定的VHF頻道，避免有心人士的截聽？

國防部回應表示，有關建議國防部應與美國海軍議定通聯頻道部分，經查我國海軍在航艦艇與美軍艦艇可運用國際海事安全通信波道實施互通。