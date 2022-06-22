「神弓操演」易地演訓 滿州牡丹居民沙灘車封路表不滿
國軍20日起在屏東縣滿州鄉港仔、九棚村濱海展開「神弓操演」，當地居民不滿演訓影響生計、睦鄰經費用途未修改落實地方實際需求，牡丹鄉和滿州鄉多位鄉代、村長今天一早出動沙灘車封住訓場入口；軍方與抗議村民溝通協調並收下陳情書。
「神弓操演」科目包括復仇者防空飛彈系統及DMS雙聯裝刺針飛彈實彈射擊測考，上午的演訓未受影響。
滿州鄉鄉代、港仔村民一早以沙灘車封住演訓入口，軍方機具車輛一度無法進入，村民拉起「影響生計、損失慘重」、「不要噪音、還我清靜」等白布條訴求；原住民的牡丹鄉高士村也拉起「族人要生存、要生活，軍方能給族人什麼？」白布條，現場一度僵持不下。
牡丹鄉代李德福說，國軍以往火砲操演都在牡丹鄉三射坪區域舉行，今年因科技部把三射坪規畫為發射場，演訓地點轉往鄰近的滿州鄉九棚、港仔地區，當地是原住傳統領域，軍方未依原民基本法召開說明會，14日才臨時接到簡訊參加軍方說明會。
李福德說，村民更不滿的是，三射坪操演滿州鄰近地區都獲回饋，演訓易地後，牡丹反而被忽視，以往在牡丹演訓，滿州獲得多少回饋，現在比照辦理；鄉代潘呈清要求軍方的睦鄰經費用途落實「禁漁補償、生活扶助」等實際需求。
第四作戰區主任樓偉傑少將表示，兼顧地方居民的權益和訴求，國防部4、5月間已召開射擊地方說明會，14日也加開牡丹鄉高士村一場說明會，針對地方鄉親的意見，為了解演習造成的影響，會同地竹村長和第三方公正民間單位選定裝設噪音監控地點，希望降低改善演訓對地方的影響， 國軍保家衛國，需要演訓，以增強戰力，希望民眾支持，國軍也會努力和地方溝通，創造雙贏。
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