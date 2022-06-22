快訊

具俊曄、大S婚禮照首度曝光！刺青婚戒閃瞎眾人

低調千億富豪少主掌南山 尹崇堯騎機車上學、結婚只擺一桌

台中高壓電線跳脫！海線5區今早逾4萬戶大停電

「神弓操演」易地演訓 滿州牡丹居民沙灘車封路表不滿

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
國軍20日起在屏東縣滿州鄉港仔、九棚村濱海展開「神弓操演」，當地居民不滿演訓影響居民生計、睦鄰經費用途未落實地方需求，牡丹鄉和滿州鄉居民一早出動沙灘車封住入口拉白條抗議。圖／民眾提供
國軍20日起在屏東縣滿州鄉港仔、九棚村濱海展開「神弓操演」，當地居民不滿演訓影響居民生計、睦鄰經費用途未落實地方需求，牡丹鄉和滿州鄉居民一早出動沙灘車封住入口拉白條抗議。圖／民眾提供

國軍20日起在屏東縣滿州鄉港仔、九棚村濱海展開「神弓操演」，當地居民不滿演訓影響生計、睦鄰經費用途未修改落實地方實際需求，牡丹鄉和滿州鄉多位鄉代、村長今天一早出動沙灘車封住訓場入口；軍方與抗議村民溝通協調並收下陳情書。

「神弓操演」科目包括復仇者防空飛彈系統及DMS雙聯裝刺針飛彈實彈射擊測考，上午的演訓未受影響。

滿州鄉鄉代、港仔村民一早以沙灘車封住演訓入口，軍方機具車輛一度無法進入，村民拉起「影響生計、損失慘重」、「不要噪音、還我清靜」等白布條訴求；原住民的牡丹鄉高士村也拉起「族人要生存、要生活，軍方能給族人什麼？」白布條，現場一度僵持不下。

牡丹鄉代李德福說，國軍以往火砲操演都在牡丹鄉三射坪區域舉行，今年因科技部把三射坪規畫為發射場，演訓地點轉往鄰近的滿州鄉九棚、港仔地區，當地是原住傳統領域，軍方未依原民基本法召開說明會，14日才臨時接到簡訊參加軍方說明會。

李福德說，村民更不滿的是，三射坪操演滿州鄰近地區都獲回饋，演訓易地後，牡丹反而被忽視，以往在牡丹演訓，滿州獲得多少回饋，現在比照辦理；鄉代潘呈清要求軍方的睦鄰經費用途落實「禁漁補償、生活扶助」等實際需求。

第四作戰區主任樓偉傑少將表示，兼顧地方居民的權益和訴求，國防部4、5月間已召開射擊地方說明會，14日也加開牡丹鄉高士村一場說明會，針對地方鄉親的意見，為了解演習造成的影響，會同地竹村長和第三方公正民間單位選定裝設噪音監控地點，希望降低改善演訓對地方的影響， 國軍保家衛國，需要演訓，以增強戰力，希望民眾支持，國軍也會努力和地方溝通，創造雙贏。

國軍20日起在屏東縣滿州鄉港仔、九棚村濱海展開「神弓操演」，當地居民不滿演訓影響居民生計、睦鄰經費用途未落實地方需求，牡丹鄉和滿州鄉居民一早出動沙灘車封住入口拉白條抗議。圖／民眾提供
國軍20日起在屏東縣滿州鄉港仔、九棚村濱海展開「神弓操演」，當地居民不滿演訓影響居民生計、睦鄰經費用途未落實地方需求，牡丹鄉和滿州鄉居民一早出動沙灘車封住入口拉白條抗議。圖／民眾提供
國軍20日起在屏東縣滿州鄉港仔、九棚村濱海展開「神弓操演」，當地居民不滿演訓影響居民生計、睦鄰經費用途未落實地方需求，牡丹鄉和滿州鄉居民一早出動沙灘車封住入口拉白條抗議。圖／民眾提供
國軍20日起在屏東縣滿州鄉港仔、九棚村濱海展開「神弓操演」，當地居民不滿演訓影響居民生計、睦鄰經費用途未落實地方需求，牡丹鄉和滿州鄉居民一早出動沙灘車封住入口拉白條抗議。圖／民眾提供
國軍20日起在屏東縣滿州鄉港仔、九棚村濱海展開「神弓操演」，當地居民不滿演訓影響居民生計、睦鄰經費用途未落實地方需求，牡丹鄉和滿州鄉居民一早拉白條抗議， 遞交陳情書。圖／民眾提供
國軍20日起在屏東縣滿州鄉港仔、九棚村濱海展開「神弓操演」，當地居民不滿演訓影響居民生計、睦鄰經費用途未落實地方需求，牡丹鄉和滿州鄉居民一早拉白條抗議， 遞交陳情書。圖／民眾提供

國軍 飛彈 噪音

延伸閱讀

影／國軍操演凸槌 居民聽到「轟」聲心想完蛋了

滿州雷霆操演雷霆2000火箭彈爆炸 民眾驚恐要求說明

中國萬噸驅逐艦「拉薩」號 首次在日本海演習

台66坑洞不平惹民怨 明起4天封路施工車輛改道

相關新聞

20座足球場大 台版51區神秘設施？ 知情人士：射坪工程

中科院九鵬基地近期密集年度各式火砲射擊，不過，有軍事迷近日透過衛星地圖發現基地一處山頭疑擴大興建神秘設施，面積約有20座...

29共機闖台灣防空識別區 美促北京停止軍事脅迫

29架共機21日以「拒止攻擊編隊」侵擾台灣西南防空識別區，一名美國國務院發言人透過電郵對本報記者表示，敦促北京停止對台灣...

台美雙方軍艦如何互聯？國防部披露須使用這個頻道

有立委建議，我國和美國海軍的通聯，應事先議定特定的VHF頻道，避免有心人士截聽。國防部回應表示，我國海軍在航艦艇與美軍艦...

「神弓操演」易地演訓 滿州牡丹居民沙灘車封路表不滿

國軍20日起在屏東縣滿州鄉港仔、九棚村濱海展開「神弓操演」，當地居民不滿演訓影響生計、睦鄰經費用途未修改落實地方實際需求...

部隊鍋 EP69｜刺針飛彈百百種但絕不簡單 關鍵在單兵之力

刺針飛彈從阿富汗戰爭、福克蘭戰爭到俄烏戰爭都出過鋒頭，有陸軍攜行款，衍生出海軍、空軍版本，甚至早期還有黑市款。 國軍陸軍使用復仇者系統，阿帕契也有另一套，外（離）島部份採用雙聯裝系統，陸戰隊則用雙聯裝系統。 刺針操作方便 ，但並不簡單，發射後極易曝露位置，單兵是否有自保能力，至關重要。否則，就要有犧牲的準備！

國艦國造 船模試驗國家隊成軍

國家海洋研究院與台灣大學、台灣海洋大學、成功大學、中山大學合作，成立「船模試驗國家隊」，未來可滿足台灣國防自主、國艦國造...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。