20座足球場大 台版51區神秘設施？ 知情人士：射坪工程

中科院九鵬基地近期密集年度各式火砲射擊，不過，有軍事迷近日透過衛星地圖發現基地一處山頭疑擴大興建神秘設施，面積約有20座足球場，猜測為新式飛彈發射場。知情人士表示，該工程為「射坪興建工程」，細節涉及機敏，不便說明。中科院回應：「請支持國防建設」。

一名知情人士指出，由於基地火砲試射場域空間不足及提供各軍種單位年度操演訓練所需，去年底基地內進行「射坪興建工程」，預計年底前完工；相關面積、設施及未來試射何種火炮飛彈，因涉及機敏，細節部分無法對外說明。

「面積大到讓他感到好奇！」林姓軍事迷說，他日前透過網路谷歌衛星地圖本來搜尋民間火箭發射場位置，無意間發現發射場上方的九鵬基地一處山頭，正大面積的土木興建神秘設施，放大來看，換算面積約有20座足球大小，讓他聯想到是不是給雲峰、雄昇等新式飛彈的試射場地。

軍事專家表示，中山科學研究院（中科院）九鵬基地位於屏東恆春半島東南隅山區，台灣歷年來新研發的飛彈和向美國採購的飛彈，幾乎都在九鵬測試；高度軍事機密的飛彈射擊演訓，為它披上一層神秘外衣，被形容是「台灣的51區」。

該基地為何選此位置，台灣島地域狹小，飛彈要向外海發射，往西岸打，怕會引發兩岸緊張關係，東部海域成為最佳場域。早年當地住民、漁船少又地處偏遠，成為發射飛彈首選地。對於該工程相關問題，中科院則一貫回應「請支持國防建設，謝謝大家關心」。