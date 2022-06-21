今29架共機擾台 「拒止攻擊編隊」大舉進出巴士海峽

中共海軍第一艘003型航空母艦福建號，6月17日在上海江南造船廠下水。這是大陸首艘自行從頭設計的航艦，引發高度重視，不少台灣媒體打出福建艦下水海試標題。其實福建艦距離能夠出海測試，還要相當長時間。 在台灣，蔡英文總統多次出席海軍與海巡新造艦艇儀式，讓人眼花撩亂，為何同一艘船，去了一次又一次。這是因為每艘船的誕生過程中，都至少有三個大日子，安放龍骨（lay down）、下水（launch）、交船服役（commision，商船用complete），都會邀請貴賓出席。

2022-06-21 13:35