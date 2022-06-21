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今29架共機擾台 「拒止攻擊編隊」大舉進出巴士海峽

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
轟六機。圖/空軍司令部
轟六機。圖/空軍司令部

空軍公布今日我西南空域空情動態，中共解放軍有高達29架軍機闖入我西南防空識別區，其中首見蘇愷30戰機、轟6、運-9通信對抗機大舉編隊「進出」巴士海峽，長航至我東南部外海空域。我空軍採取反制作為。

空軍司令部指出，今日進入我西南防空識別區的共機包括運-9通信對抗機1架次、運-8電偵機1架次、轟-6機6架次、運油-20機1架次、空警-500機2架次、運-8反潛機1架次、殲-16戰機8架次、蘇愷-30戰機4架次、殲-11戰機5架次，合計29架次。

而根據航跡圖顯示，其中引人關注者，是由1架運-9通信對抗機、6架轟-6機、4架蘇愷-30戰機組成的快慢速機編隊，明顯屬於有護航機制、執行拒止任務的攻擊編隊，在運油機策應下，長航進出巴士海峽。

針對共機動態，空軍司令部表示，除派遣空中巡邏兵力應對外，同時實施廣播驅離、防空飛彈追監。

空軍公布今日我西南空域空情動態。圖/空軍司令部提供
空軍公布今日我西南空域空情動態。圖/空軍司令部提供
運油-20機。圖/空軍司令部
運油-20機。圖/空軍司令部

戰機 空軍 解放軍

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