軍方驚艷！東吳音樂系大學生揭「解放軍部署地圖」：兩岸都曾批評
東吳大學音樂系大四學生溫約瑟發揮「全民國防」總力，利用公開商用衛星圖資，製作出一份精細的「解放軍基地分布圖」，披露解放軍各軍種陣地部署，甚至大陸軍工企業的主要設施位置，圖資仍在更新中。溫約瑟今受訪透露，他披露圖資曾遭受大陸甚至是國內網友批評的壓力，但他不會理會無理據、非理性的批判。
軍方人士檢視過溫約瑟製作的圖資，對內容詳細的程度感到驚艷，認為已將當面絕大多數共軍重要目標列出，國外雖也有類似圖資，但在國內公開的不多，「溫約瑟版」堪稱目前國內公開情報中的佼佼者。
溫約瑟曾在臉書「影像情報分析」披露這項圖資的網址。他貼文表示，花了點時間做了解放軍基地的地圖標示，仍在製作中，少有軍事雜誌期刊做過這樣的事，公開統整中國大陸軍事基地詳細分布資料也幾乎沒有，所以他決定自己做一份。
溫約瑟表示，這個解放軍基地分布圖囊括空軍、海軍和火箭軍基地，還有戰略支援部隊和中國軍工企業的主要設施，大部分基地也都有標示部隊番號及裝備，而解放軍陸軍和防空、反艦飛彈陣地保密高，公開資料不多、數量眾多且基地隱蔽性佳，尋找不易，所以仍在緩慢製作中。
但溫約瑟曾貼文聲明，製作這項圖資旨在提供外界使用、了解中國大陸軍事概況，以供對台灣假想敵「中國人民解放軍」有更直觀的了解，無特定政治意圖。
溫約瑟也透露，他同時也製作了「中華民國國軍的」，但畢竟是自己國家的軍隊，保密問題，因此先不公開。
溫約瑟今天接受本報訪問表示，這份圖資是2021年6月14日上架至今，花了大約一年時間累積而成。對於一個音樂系學生卻有軍事方面的造詣，溫約瑟說，其實他是先喜歡軍事而後才就讀音樂，而他在國中在班上遇到兩位喜歡軍事的好友，啟蒙他在這方面的興趣，那時候的休閒就是存一些零用錢，然後每個月買一本軍事雜誌。
溫約瑟表示，軍事是政治的延伸，而藝術的發展，必定與時代背景下的政治環境有關聯。
溫約瑟坦承，他製作這項圖資加以公布，曾遭受對岸甚至是國內網友批評的壓力，但他認為，只要是指出錯誤有理據的批評都很好，至於無理據、非理性的批判則沒有必要理會，畢竟社會上本來就會有這樣的聲量存在。而面對否定的聲音，他的想法是「有則改之、無則勉之」。
而在當前商用衞星圖資發達時代，溫約瑟認為，其實商用衛星圖研究的領域很廣，並不侷限於軍事國防，一方面這個領域相對較新，公眾視野未必都還能看到。
溫約瑟進一步說，在國防領域，商用衛星圖研究者的工作內容算得上是未來情報工作的縮影，或是可參考的模式，因為商用衛星圖的普及，意味著情報取得成本的降低，俄烏戰爭已充分證明了這點。
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