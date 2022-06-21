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國軍神弓操演射擊 飛彈命中目標民眾叫好
陸軍今天上午在屏東港仔海灘，進行代號為「神弓」的刺針飛彈系統測考，由陸軍8軍團與海軍陸戰隊66旅進行為期2天半的實彈射擊科目，演習科目由地面射擊靶彈後，並由復仇者防空飛彈系統及DMS雙聯裝刺針飛彈進行實彈射擊，空中也有發射靶機讓受測學員追瞄，少數飛彈沒有命中，雖然昨天發生雷霆2000飛彈火箭車殉燃造成車輛燒毀意外，不過今天的復仇者防空飛彈跟刺針飛彈射擊演練照常，現場出現不少民眾在管制區外看演練，看見國軍精準的擊落靶彈，不吝嗇的拍手叫好。
軍方表示，DMS雙聯裝刺針飛彈機動性高，射程可達4000公尺，可攔截低空目標，刺針飛彈追熱設計，採射後不理，操演使用屆壽彈，驗證年度部隊的訓練成果與彈藥裝備妥善狀況。這次國軍射擊演練，也吸引不少民眾和軍事迷到場，看見國軍用飛彈精準射下靶彈，民眾不吝惜給鼓勵。
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