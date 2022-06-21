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國軍神弓操演射擊 飛彈命中目標民眾叫好

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
陸軍今天上午在屏東港仔海灘，進行代號為「神弓」的飛彈系統測考，現場工程人員排除刺針飛彈故障。記者劉學聖／攝影
陸軍今天上午在屏東港仔海灘，進行代號為「神弓」的飛彈系統測考，現場工程人員排除刺針飛彈故障。記者劉學聖／攝影

陸軍今天上午在屏東港仔海灘，進行代號為「神弓」的刺針飛彈系統測考，由陸軍8軍團與海軍陸戰隊66旅進行為期2天半的實彈射擊科目，演習科目由地面射擊靶彈後，並由復仇者防空飛彈系統及DMS雙聯裝刺針飛彈進行實彈射擊，空中也有發射靶機讓受測學員追瞄，少數飛彈沒有命中，雖然昨天發生雷霆2000飛彈火箭車殉燃造成車輛燒毀意外，不過今天的復仇者防空飛彈跟刺針飛彈射擊演練照常，現場出現不少民眾在管制區外看演練，看見國軍精準的擊落靶彈，不吝嗇的拍手叫好。

軍方表示，DMS雙聯裝刺針飛彈機動性高，射程可達4000公尺，可攔截低空目標，刺針飛彈追熱設計，採射後不理，操演使用屆壽彈，驗證年度部隊的訓練成果與彈藥裝備妥善狀況。這次國軍射擊演練，也吸引不少民眾和軍事迷到場，看見國軍用飛彈精準射下靶彈，民眾不吝惜給鼓勵。

陸軍今天上午在屏東港仔海灘，進行代號為「神弓」的飛彈系統測考，橘色靶彈發射瞬間十分震撼。記者劉學聖／攝影
陸軍今天上午在屏東港仔海灘，進行代號為「神弓」的飛彈系統測考，橘色靶彈發射瞬間十分震撼。記者劉學聖／攝影
陸軍今天上午在屏東港仔海灘，進行代號為「神弓」的飛彈系統測考，復仇者防空飛彈系統發射後錯過靶機沒能命中目標。記者劉學聖／攝影
陸軍今天上午在屏東港仔海灘，進行代號為「神弓」的飛彈系統測考，復仇者防空飛彈系統發射後錯過靶機沒能命中目標。記者劉學聖／攝影
陸軍今天上午在屏東港仔海灘，進行代號為「神弓」的飛彈系統測考，刺針飛彈發射瞬間十分震撼。記者劉學聖／攝影
陸軍今天上午在屏東港仔海灘，進行代號為「神弓」的飛彈系統測考，刺針飛彈發射瞬間十分震撼。記者劉學聖／攝影
陸軍今天上午在屏東港仔海灘，進行代號為「神弓」的飛彈系統測考，現場士兵冒著豔陽在沙灘搬運彈藥。記者劉學聖／攝影
陸軍今天上午在屏東港仔海灘，進行代號為「神弓」的飛彈系統測考，現場士兵冒著豔陽在沙灘搬運彈藥。記者劉學聖／攝影
陸軍今天上午在屏東港仔海灘，進行代號為「神弓」的飛彈系統測考，刺針飛彈精準的擊落靶彈，在空中冒出火光。記者劉學聖／攝影
陸軍今天上午在屏東港仔海灘，進行代號為「神弓」的飛彈系統測考，刺針飛彈精準的擊落靶彈，在空中冒出火光。記者劉學聖／攝影
陸軍今天上午在屏東港仔海灘，進行代號為「神弓」的飛彈系統測考，現場準備測考士兵在一旁練習刺針飛彈追瞄。記者劉學聖／攝影
陸軍今天上午在屏東港仔海灘，進行代號為「神弓」的飛彈系統測考，現場準備測考士兵在一旁練習刺針飛彈追瞄。記者劉學聖／攝影
陸軍今天上午在屏東港仔海灘，進行代號為「神弓」的飛彈系統測考，現場士兵冒著豔陽在沙灘搬運彈藥。記者劉學聖／攝影
陸軍今天上午在屏東港仔海灘，進行代號為「神弓」的飛彈系統測考，現場士兵冒著豔陽在沙灘搬運彈藥。記者劉學聖／攝影
陸軍今天上午在屏東港仔海灘，進行代號為「神弓」的飛彈系統測考，刺針飛彈發射瞬間十分震撼。記者劉學聖／攝影
陸軍今天上午在屏東港仔海灘，進行代號為「神弓」的飛彈系統測考，刺針飛彈發射瞬間十分震撼。記者劉學聖／攝影
陸軍今天上午在屏東港仔海灘，進行代號為「神弓」的飛彈系統測考，復仇者防空飛彈系統發射瞬間十分震撼。記者劉學聖／攝影
陸軍今天上午在屏東港仔海灘，進行代號為「神弓」的飛彈系統測考，復仇者防空飛彈系統發射瞬間十分震撼。記者劉學聖／攝影
陸軍今天上午在屏東港仔海灘，進行代號為「神弓」的飛彈系統測考，現場士兵冒著豔陽辛苦的搬運靶彈。記者劉學聖／攝影
陸軍今天上午在屏東港仔海灘，進行代號為「神弓」的飛彈系統測考，現場士兵冒著豔陽辛苦的搬運靶彈。記者劉學聖／攝影
陸軍今天上午在屏東港仔海灘，進行代號為「神弓」的飛彈系統測考，刺針飛彈在空中錯過靶彈目標。記者劉學聖／攝影
陸軍今天上午在屏東港仔海灘，進行代號為「神弓」的飛彈系統測考，刺針飛彈在空中錯過靶彈目標。記者劉學聖／攝影
陸軍今天上午在屏東港仔海灘，進行代號為「神弓」的飛彈系統測考，橘色靶彈發射瞬間十分震撼。記者劉學聖／攝影
陸軍今天上午在屏東港仔海灘，進行代號為「神弓」的飛彈系統測考，橘色靶彈發射瞬間十分震撼。記者劉學聖／攝影
陸軍今天上午在屏東港仔海灘，進行代號為「神弓」的飛彈系統測考，刺針飛彈精準的擊落靶彈，在空中冒出火光。記者劉學聖／攝影
陸軍今天上午在屏東港仔海灘，進行代號為「神弓」的飛彈系統測考，刺針飛彈精準的擊落靶彈，在空中冒出火光。記者劉學聖／攝影

飛彈 國軍 陸軍

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