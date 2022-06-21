花蓮美崙山公告部署射控區、相列雷達 研判弓三將進駐

花蓮美崙山原有空軍雷達站陣地，過去也進駐有鷹式防空飛彈。空軍司令部近期發布：公告修訂空軍「花蓮縣花蓮市美崙山重要軍事設施管制區」禁建、限建範圍案，言明陣地將新設「射控區」、「相列雷達」天線基座等，必須擴大禁限範圍。研判陣地將新部署天弓3型防空飛彈陣地。

國防部日前公告修訂空軍「花蓮縣花蓮市美崙山重要軍事設施管制區」禁建、限建範圍，將自今年6月25日生效。內容指出，花蓮縣花蓮市美崙山重要軍事設施管制區限建範圍，更新為「甲型全空域」，自基地「射控區」中心點起，於主射向左右各60度，向前、外延伸至3000公尺範圍內，範圍內的建築物絕對高度，不得超過相列雷達天線基座標高。

公告提醒，此案限建範圍從事開發、建築等行為，應向地方政府主管機關提出申請，但申請案件若有疑慮致無法判定是否將影響軍事設施功能時，則須徵得作戰區或設管單位辦理會勘同意後，再行核准。