快訊

恩恩爸批新北把人命當阿貓阿狗「靠吹哨者才知真相」

女老師斜槓變IS恐怖分子 沒被洗腦卻教孩童發動恐攻

跟遠近馳名的父親斷絕關係！馬斯克之子申請改名、變性

花蓮美崙山公告部署射控區、相列雷達 研判弓三將進駐

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
天弓三型防空飛彈。圖／中科院
天弓三型防空飛彈。圖／中科院

花蓮美崙山原有空軍雷達站陣地，過去也進駐有鷹式防空飛彈。空軍司令部近期發布：公告修訂空軍「花蓮縣花蓮市美崙山重要軍事設施管制區」禁建、限建範圍案，言明陣地將新設「射控區」、「相列雷達」天線基座等，必須擴大禁限範圍。研判陣地將新部署天弓3型防空飛彈陣地。

國防部日前公告修訂空軍「花蓮縣花蓮市美崙山重要軍事設施管制區」禁建、限建範圍，將自今年6月25日生效。內容指出，花蓮縣花蓮市美崙山重要軍事設施管制區限建範圍，更新為「甲型全空域」，自基地「射控區」中心點起，於主射向左右各60度，向前、外延伸至3000公尺範圍內，範圍內的建築物絕對高度，不得超過相列雷達天線基座標高。

公告提醒，此案限建範圍從事開發、建築等行為，應向地方政府主管機關提出申請，但申請案件若有疑慮致無法判定是否將影響軍事設施功能時，則須徵得作戰區或設管單位辦理會勘同意後，再行核准。

花蓮美崙山早年過去曾為東部管制中心，後來移防至佳山，原基地就改部署防空雷達，並有鷹式防空飛彈陣地。按公告案研判，應將部署天弓3型飛彈射控區，或飛彈與射控合一的陣地。北部天弓固定基地則有採射射控區位於丘陵，發射區設於海際的配置。

空軍司令部近期發布：公告修訂空軍「花蓮縣花蓮市美崙山重要軍事設施管制區」禁建、限建範圍案，言明陣地將新設「射控區」、「相列雷達」天線基座等，必須擴大禁限範圍。圖／取自國防部公告
空軍司令部近期發布：公告修訂空軍「花蓮縣花蓮市美崙山重要軍事設施管制區」禁建、限建範圍案，言明陣地將新設「射控區」、「相列雷達」天線基座等，必須擴大禁限範圍。圖／取自國防部公告

花蓮 飛彈 空軍

延伸閱讀

花蓮豐濱規模4.1地震 最大震度4級

守護花蓮濱海九河局淨灘記錄海廢 寶特瓶占大宗

台灣好行推「遊輪式公車」 姓名有「縱谷花蓮」半價搭

花蓮+554 學童第二劑疫苗預計27日開打

相關新聞

影／漢光演習前大熱身 國軍神弓操演射擊刺針飛彈

國軍漢光演習前最大實彈操演，從6月中至7月初依序進行。6月21日上午在屏東港仔海灘，進行代號為「神弓」的刺針飛彈系統測考...

花蓮美崙山公告部署射控區、相列雷達 研判弓三將進駐

花蓮美崙山原有空軍雷達站陣地，過去也進駐有鷹式防空飛彈。空軍司令部近期發布：公告修訂空軍「花蓮縣花蓮市美崙山重要軍事設施...

軍方保產再出招 憲指部啟動黃杰故居修復及再利用計畫

位於台北市精華地的前國防部長黃杰故居，不但曾遭黑幫佔用，還被劃設為歷史建築，管理單位國防部軍備局後來索性進駐憲兵兵力，作...

雷霆2000火箭彈爆炸 砲車損壞

中科院九鵬基地昨天進行陸軍年度「雷霆操演」，除各軍團火箭部隊外，金門、馬祖火箭排都返台參與操演，其中五八砲指部一輛雷霆二...

立院內政委員會考察兵整中心 湯蕙禎關心後勤量能

民進黨立委湯蕙禎、羅美玲、王美惠及翁重鈞今天赴空中勤務總隊台中駐地，成功嶺及南投集集兵整中心等地考察，了解當前空勤總隊勤...

影／國軍操演凸槌 居民聽到「轟」聲心想完蛋了

國軍今天在屏東縣滿州鄉舉行例行操演，發生雷霆2000火箭彈不明原因未離架事故，離操演地點最近的牡丹鄉高士村村民余春美說，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。