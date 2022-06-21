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軍方保產再出招 憲指部啟動黃杰故居修復及再利用計畫

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
黃杰故居。圖／取自國家文化資產網
黃杰故居。圖／取自國家文化資產網

位於台北市精華地的前國防部長黃杰故居，不但曾遭黑幫佔用，還被劃設為歷史建築，管理單位國防部軍備局後來索性進駐憲兵兵力，作為策應北市仁愛路舊空總對面副總統官邸防禦任務之用，杜絕外界覬覦。而房舍經耗資千萬修繕後，憲兵指揮部近日再度耗資百萬元，決標「黃杰故居」的「修復及再利用計畫委託技術服務」案，將在112年前完成規畫。

國防部憲兵指揮部公告「台北市紀念建築『黃杰故居』修復及再利用計畫委託技術服務」案，執行時間預計自111年6月24日至112年4月24日止。

黃杰故居位處北市大安區精華地，兩筆土地面積合計高達1773平方公尺，約658坪，格局方正，傳有百億元價值，房舍先是曾遭佔用不還，由國防部打冗長的官司索回，後來又曾被北市登錄為不可修繕的歷史建物，國防部再經過司法途徑，改登錄為可執行修繕利用的「紀念建築」，軍方最後以進駐憲兵作為「保產」手段。現在進一步規劃修繕再利用。

根據國家文化資產網記載，黃杰故居為二戰後的現代住宅，為黃杰任陸軍總司令的官邸，主建築原為一層西式平房，後期增建二層樓建築。建物外貌及內裝雖經修改，惟客廳設置的壁爐、Bay Window及櫸木地板，仍大致維持初建時樣貌，表現當代建築風格與特色。後期增建的2層樓建築呈現當時官邸的配置。

資料指出，黃杰為黃埔軍校一期出身，國共內戰時，率部轉戰西南後經越南回台，歷任陸軍總司令、台灣警備總司令、台灣省政府主席、國防部長等要職，是1950-60年代對軍事及省政具重大影響力的人物，在軍事、政治史上具有一定地位，其居所亦具有一定歷史文化價值。

位於台北市精華地的前國防部長黃杰故居，不但曾遭黑幫佔用，還被台北市政府劃設為紀念建築，管理單位國防部軍備局後來索性進駐憲兵兵力，作為策應北市仁愛路舊空總對面副總統官邸防禦任務之用，杜絕外界覬覦。圖/取自國防部青年日報
位於台北市精華地的前國防部長黃杰故居，不但曾遭黑幫佔用，還被台北市政府劃設為紀念建築，管理單位國防部軍備局後來索性進駐憲兵兵力，作為策應北市仁愛路舊空總對面副總統官邸防禦任務之用，杜絕外界覬覦。圖/取自國防部青年日報

歷史建築 國防部 北市

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