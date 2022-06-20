影／國軍操演凸槌 居民聽到「轟」聲心想完蛋了

國軍今天在屏東縣滿州鄉舉行例行操演，發生雷霆2000火箭彈不明原因未離架事故，離操演地點最近的牡丹鄉高士村村民余春美說，「事發時突然，聽到轟一聲巨響，整間房子晃了一下」。雖然國軍常在恆春半島演訓，以往聽慣火炮射擊爆炸聲，但余春美說，今天聽到的聲音很不一樣，馬上想到完蛋了，可能出事了。

牡丹鄉長潘壯志指出，國軍以往操演都在牡丹鄉三射坪區域舉行，今年因科技部把三射坪規畫為發射場，演訓地點轉往滿州鄉九棚、港仔地區。他上周二才臨時接到簡訊參加軍方說明會，村民更不滿的是，之前在三射坪操演，滿州鄰近地區都獲回饋，演訓易地後，牡丹反而被忽視，連演訓前的說明會，都是居民發現後軍方才緊急召集。

為表達不滿，高士自救委員會拉白布條抗議。潘壯志表示，軍方操演範圍是居民的傳統領域，村民的訴求很簡單，以往在牡丹演訓滿州獲得多少回饋，現在比照辦理。