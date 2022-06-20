國軍高級幹部授勳授階 蔡英文勉加速國防自主及改革

蔡英文總統今天上午主持「國軍重要高階幹部授勳暨授階典禮」，她表示，隨著國際情勢和科技發展，戰爭型態也更加多元，國軍的建軍整備務必要與時俱進。她期許就任總統府戰略顧問的張哲平及晉任副參謀總長執行官的鄭榮豐，加速國防自主及軍事改革的腳步，讓守護國家的力量更加堅實。

蔡總統日前核定，副參謀總長執行官梅家樹上將調任海軍司令，遺缺由副參謀總長鄭榮豐中將接任，並晉任二級上將；國防大學校長張哲平上將，則調任總統府上將戰略顧問，本月16日生效。

蔡總統今天致詞時表示，今天是張哲平授勳及鄭榮豐的授階典禮，她要代表國家感謝兩位長期以來，對中華民國國軍的努力與貢獻。

蔡總統指出，張哲平過去擔任空軍副司令、司令、副部長等重要職務，對空軍建軍備戰，有許多的建樹。他在國防大學校長任內，對推動軍事教育發展和人才培育上，也同樣不遺餘力，為國軍注入許多的年輕新血、優秀幹部。

蔡總統說，透過頒授「二等寶鼎勳章」，肯定並感謝張的付出。最近，她也請張擔任戰略顧問，「期盼張顧問務必對國軍持續提供建言，讓國軍更加進步。」

蔡總統也提到，鄭榮豐是我國國軍的優秀人才。他是首批遠赴法國，換裝幻象2000戰機的種子教官，也是我們試射第一枚雲母飛彈的戰機飛行員。過去，鄭不僅訓練出許多優秀的戰機飛行員，也擔任過空軍參謀長、空作部指揮官、空軍副司令等重要職務。今天，鄭的晉任，除了肯定對國軍的貢獻，也代表將會有更多重大的任務，需要鄭榮豐一起努力推動。

蔡總統強調，隨著國際情勢和科技發展，戰爭型態也更加多元，國軍的建軍整備，也必須要與時俱進。未來，無論是國防自主政策，還是軍事改革，都要加緊腳步進行，讓守護國家的力量更加堅實，「這些要繼續拜託兩位了。」