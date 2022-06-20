前軍情局長羅德民遭指考選舞弊 同案國防部當時這樣說

監察院調查軍情局前局長羅德民涉為謝姓朋友之女護航考進軍情局，糾正軍情局。軍事情報局今天表示，尊重監察院的調查結果，涉有違失及未來考選作業，均已適做檢討精進。而其實同案國防部也曾調查過，但軍方當時對此節作出「無涉行政違失」的結論。

謝女109年考進軍情局，目前還在任上。

國防部去年曾由總督長室針對羅與道教總會的交往、並協請局內同仁輔導台灣道教總會理事長之女錄取軍情局專軍班等情節進行調查，作出「錄取尚無違考試規定。認為無行政違失」的結論。

國防部當時的調查報告顯示，羅某確曾獲請同仁同意協助謝女報考、準備等事宜，但國防部認為，謝女的考試報名、筆試命題、現場監考、體能鑑測、口試成績，均查無考試舞弊或洩題情形。

國防部說，另招募考試口試區分18組，經承辦單位查察謝女所在第7組人員成績「74至78分」，均未達80分且有偏低狀況，且每一口試場至少有1員高於80分情形，基於公平性考量，建議口試官參考勤前教育所載合理範圍「75至84分」內調整，若以原始分數核算成績，不影響考試錄取結果。

但監察院由監委陳景峻調查此案，内容被列密件。但外界察知，監院認為羅德民涉嫌於2020年為幫助台灣道教總會謝前理事長之女報考當年度志願役專業預備軍官班，而羅在考前指派兩位上校輔導謝女，考試當天臨時提高謝女的口試分數。監察院指出，羅德民損及軍情局聲譽，破壞國家考試公信力甚巨，對軍情局提出糾正。

對此，軍事情報局今天表示，尊重監察院的調查結果，涉有違失及未來考選作業，均已適做檢討精進。羅德民今年3月1日調任陸軍教準部指揮官。