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監察院調查前軍情局長涉招考舞弊 報告卻列密件

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導

軍情局前局長羅德民近年頻遭爆料，他涉嫌於2020年為幫助台灣道教總會謝前理事長之女（謝女）報考當年度志願役專業預備軍官班，監察院調查報告指出，羅在考前指派兩位上校輔導謝女，考試當天臨時提高謝女的口試分數，情節令人難以置信。監察院報告指出，羅德民損及軍情局聲譽，破壞國家考試公信力甚巨，對軍情局提出糾正。不過特別的是，監院將此調查報告列為密件，內容未對大眾公開。

羅德民近年遭爆料不斷，內容也包括這次監院調查的招考弊案，但國防部日前公布調查結果以昭公信，確認羅未有涉法事實，羅今年3月1日調任陸軍教準部指揮官，該調任也被評為「安全下莊」。如今監察院調查報告卻指羅涉入招考情報員舞弊，國防部調查也被視為遭監察院打臉。

國防部調查宣布「查無不法」之後，監察院陸續收到檢舉，監委陳景峻出手關切，申請自動調查，歷經一年多完成調查報告。不過此調查報告無涉國防機密，卻列為密件；監察院也被質疑，若調查弊案卻無法將結果攤在陽光下，不就違背陳情人追求「真相」而向監察院檢舉的初衷？

監察院 國防部

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