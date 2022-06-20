地震影響？滿州雷霆操演雷霆2000火箭彈爆炸 民眾驚恐要求說明
國軍今天在屏東縣滿州鄉港仔至九棚大沙漠間，展開年度雷霆操演，稍早傳出花蓮發生地震時，操演即緊急暫停，疑出現狀況，附近民眾表示，稍早曾聽見不明爆炸聲響，隨後看到山上冒出大量濃煙。屏東縣消防局表示，目前未接獲報案，軍方暫未有進一步說明。
今早演訓因地方未接獲通知已傳出不滿聲浪，牡丹高士部落居民掛上白布條抗議，詎料又傳出疑似意外，部落居民驚恐不已，要求軍方說明。
第四作戰區指揮部今天表示，本日上午執行射擊操演期間，發生乙枚雷霆2000火箭彈因不明原因導致火箭未離架，推進機迅燃，造成車輛損壞，操演官兵安全均無受傷，單位即依緊急應變程序應處。
第四作戰區指出，本案已由中科院、陸軍專案小組，研析、釐清相關肇因，做為日後射擊訓練參據，以增進訓練實效，提升部隊戰力。
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