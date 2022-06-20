太陽能列國軍戰備能源選項？專家：戰時恐立遭摧毀

國防部日前在最新向立法院提出報告中宣示，將透過「太陽光電標租」，逐步提升營區重要設施能源安全的目標。旅美的台海安全研究中心主任梅復興昨天表示，太陽能發電裝置脆弱且戰時易遭攻擊，若將之視為關鍵軍事設施，沒有太大意義。

整評司在報告中同時披露，依《石油管理法》第24條規定，今（111）年度我國石油安全存量，政府儲油為46日、業者儲油為92日，估計全國可使用的石油計138日量，約計20億6322萬加侖，另統計全台約有2491座公民營加油站，可供民生及各作戰區使用。

梅復興則說，相關數據是否包括還在產地已經交割或仍在船運中但尚未運抵台灣的石油量。他質疑台灣若遭包圍，能源是否真的能支撐138天？

對國軍營區現有太陽能發電設備，梅復興說，太陽能發電因為裝置脆弱且無法隱蔽或強固化，所以戰時易遭攻擊，將之列為戰備電力的關鍵軍事設施，顯然沒太大意義。