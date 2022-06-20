國軍年產多少太陽能電？答案是可併聯71.3百萬瓦電力

國防部日前在最新向立法院的報告中宣示，準備進一步透過「太陽光電標租」，以逐步提升營區重要設施能源安全的目標。而國防部去年（110）統計，國軍目前有54處營區太陽能光電設施，總計可併聯71.3百萬瓦電力。

立法院決議，因應現代化戰爭，可能先針對能源設施進行攻擊，直接或間接影響國軍各項軍事設備之利用。鑑於我國曾多次因為單一、人為因素造成全國大停電，請國防部於提升海空戰力計畫時，納入各項嚴苛之能源供需情境，如缺乏電力或是燃油等狀況，將評估結果納入未來軍備採購、設計、維運的依據，並向立法院財政、外交及國防委員會提出評估與執行成果書面報告。

國防部整評司報告表示，在戰時「防衛作戰時期」下，國軍電力供應，國軍依作戰任務盤點戰時重要指揮中心、指管通訊、聯合情監偵系統、醫療院所及後勤廠庫等必要設施，均已建置發電機與不斷電系統等備援方式，因應電力中斷狀況。

整評司表示，依經濟部電源不足時期限制用電辦法，國軍戰時優先供電，由台電公司依上述戰時必要設施優先供電順序，支持作戰任務遂行。而國軍所規劃各式機動載具武器系統，均已考量自備發電的設計，可滿足機動作戰電力需求。

整評司進一步說，在油料供應方面，目前國軍油料現屯量均高於戰備存量，其中外島已按作戰期程屯儲戰備存量，可滿足各式裝備用油需求，戰時供補國軍作戰運用無虞。

整評司指出，依《石油管理法》第廿四條規定，111年度石油安全存量，政府儲油為46日、業者儲油為92日，估計全國可使用的石油計138日量，約計20億6322萬加侖，另統計全台約有2491座公民營加油站，可供民生及各作戰區使用。

整評司建議，國軍權衡作戰需求及國家關鍵基礎設施，包含電力及儲油等設施對作戰任務的影響，考量就嚴苛的敵軍行動，縝密評估對我作戰任務、持續戰力、通信指管及軍心士氣，攸關整體軍事任務遂行者，均列屬重要目標防護範疇。

整評司說，重要目標及關鍵設施防護部署，將秉持外圍警戒、中層阻殲、核心固守的重層防護原則，並整合地方警力、民防團隊與全民總力，納入整體防護規劃，強化各重要設施安全及提升軍事能源運用韌性。國軍持續落實設施防護整備，維護戰時能源供應能力。

整評司表示，國軍目前電力來源，主要仰賴台電公司供應，一旦台電供電中斷，即啟用發電機備援方式，因此配合行政院推動「中央公有屋頂與國有土地設置太陽能政策」，促進能源多元化及自主供應，國軍在不影響戰備任務遂行下，評估營區場址適宜性，透過「太陽光電標租」規定，提供廠商設置太陽光電，逐步提升營區重要設施能源安全的目標。

根據110年國防報告書所載，國軍配合行政院推動「中央公有屋頂與國有土地設置太陽能政策」，透過「太陽光電標租」規定，提供廠商設置太陽光電。迄109年止，已完成併聯供電41處營區、約38.5百萬瓦，每年減少二氧化碳排放約2萬576噸，相當於52.9座大安森林公園吸附量，去年已又陸續完成13處營區併聯，約32.8百萬瓦。合計目前有54處營區太陽能光電設施，總計可併聯71.3百萬瓦。