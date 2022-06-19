獨／海軍「蒼穹車組」奔馳北海岸 落實遠程雷達備援方案

海軍耗資4億5886萬4000元預算研發採購的國造「蒼穹遠程機動雷達車組」，日前被目擊被部署在北海岸金山、石門沿線，車隊打開警示燈，奔馳在海岸線實施機動。部署方式明顯落實擔任海軍遠程雷達三芝雷達站的「機動版」備援系統，並測試沿線雄風反艦飛彈陣地指揮管制。

「蒼穹遠程機動雷達車組」撥交後，目前隸屬海軍機動雷達中隊，駐地位於淡水海軍偵監指揮部，1年多來頻繁在北海岸一線試點部署。

車隊日前在行政車與輕型戰術輪車導引下，持續在北海岸金山、石門一帶實施作業演練。車隊四輛不同功能類型的車種包括天線作業車、天線裝備車、天線載運車與微波通訊車，被目擊在海岸線依序機動。

北海岸石門山間有標高約430公尺的三芝雷達站，此站是我國監控東北海域最前線的遠程俯視雷達，「蒼穹車組」部署北海岸預備陣地，明顯為落實接替三芝雷達站戰損後的戰力保存方案。海岸有錯落的山徑可通往有一定高度的預備陣地。

「蒼穹車組」天線裝備車組成為敵我識別儀、發射機、接收機、磁北指示器、座標定位模組與不斷電系統。車組由天線裝備及作業車、搜索及整合水面目標，再運用微波或維星車通信網路傳送海上目標情資至各作戰指揮中心及海上任務艦艇，並依令戰管岸置雄風陣地或機動飛彈車組，對指定目標實施攻擊。並能將水面情資及目標傳送到作業車整合至海軍聯成或衡山指揮所共同作戰圖像使用。