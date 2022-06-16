360環景攝影／親身感受雲豹甲車越野性能

國防部16日公開雲豹甲車的軍備局209廠生產線，特別讓媒體試乘，感受CM34的高速行駛，和正、側30度爬坡的性能。讀者可以藉由拖曳螢幕畫面，360度觀看CM34輪型30鏈砲雲豹甲車行駛的過程，伴隨怒吼的引擎聲，自由地選擇鏡頭視角感受越野快感。

軍備局月產6輛CM34輪型30鏈砲雲豹甲車，年產72輛，總計將生產305輛。CM34輪型30機砲裝步戰鬥車具備機動性、防護力、火力強等特性。武器系統為30公釐機砲砲塔，具熱像系統可全天候執行作戰任務，另外搭配橫風感測儀、陀螺儀與全球定位系統（GPS）等，大幅提升射擊精度，有效射程3000公尺。在操控系統方面，搭配觸控式數位駕駛、武器系統顯示幕及握把式遙控炮塔操控桿等先進功能，提升全車操作便利性。

影片連結：https://youtu.be/JIVwPcTvOxU