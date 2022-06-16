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官員：「獵豹專案」105公厘低膛壓火砲生產機具將運交

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
軍備局二○九廠早在二○○八年就研製出配備一○五砲塔的第一代雲豹甲車。圖／國防部提供
軍備局二○九廠早在二○○八年就研製出配備一○五砲塔的第一代雲豹甲車。圖／國防部提供

軍備局官員今天表示，我國將自行研製105公厘砲管供「獵豹專案」的105公厘輪型砲車砲塔量產所需，所需機具已完成採購，即將運交。

國防部上午在南投209廠實施CM34輪型30公厘鏈砲戰鬥車動態性能展示，並公開生產線，全案可望112年完成305輛量產交車。

為研發「獵豹專案」的105公厘輪型砲車，中山科學研究院、國防部軍備局透過商、軍售管道，目前都無法採購到所需兩門M68A2砲，目前測試中「獵豹案」原型車上的低膛壓火砲來源成謎。

根據考察過「獵豹」原型車的立委透露，M68A2砲其實是歐州設計，現只有摩洛哥有出產。但軍備局向立委宣稱原型車這門105砲是我方自行研發獲得。

據悉，「獵豹」案所需105公厘低膛壓砲，軍備局計劃自行研發，火砲的復進制退都要自己設計，中科院也宣稱設計自動裝彈機制搭配，但傳我方到歐洲未買到拉膛線的機器，砲管作不出來。

軍備局官員上午表示，我國將自行研製105公厘砲管供「獵豹專案」的105公厘輪型砲車砲塔量產所需，所需機具已完成採購，即將運交。

獵豹 國防部

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