國軍30公厘鏈砲戰鬥車集集逞威 獵豹、鐵騎案現況受矚

國防部上午在南投209廠實施CM34輪型30公厘鏈砲戰鬥車動態性能展示，並公開生產線。根據透露，由軍備局209廠配合研發的「鐵騎專案」四輪戰鬥偵搜車，目前正在工研院進行整合，決定採用悍馬車新型號的引擎；「獵豹專案」中的105公厘輪型砲車，已完成砲塔試射，但由於車高過高，面臨構改。

國防部軍備局上午率團前往南投集集岳崗營區，由軍備局生產製造中心第209廠舉辦CM34輪型30公厘鏈砲戰鬥車動態展示，展現車輛越野性能及打擊能力。209廠指出，CM34輪型30公厘鏈砲戰鬥車，具備機動性、防護力、火力強大的特性，由軍備局整合生製中心各廠及中科院合力完成研製，並於107年起正式量產。

209廠表示，CM34輪型30公厘鏈砲戰鬥車最大行駛速度每小時100公里，可快速增援及部署。車身防護力可抗12.7公厘機槍射擊，外掛複合裝甲，並配置核生化空調系統。

209廠表示，甲車武器系統採30公厘機砲砲塔，具熱像系統，可全天候執行作戰任務，另搭配橫風感測儀、陀螺儀及全球定位系統等，大幅提升射擊精度，有效射程達3000公尺。觸控式數位駕駛、射手顯示幕及握把式遙控砲塔操縱桿等先進功能，提升全車操作便利性。

國防部說，藉由此次活動，期使國人了解國車國造具體成效，未來將持續依國軍作戰需求，研發高性能裝備，以確保國防安全整備，增添更雄厚的實力。

209廠研發設計主任蘇仁寶表示，我國公路密度高，輪型甲車的機動性成為發展重點，209廠整合各系統領域頂尖好手，發展八輪甲車，滿足國軍作戰需求，便是209廠研設室存在的價值。系整所士官領班陳信宏則表示，八輪甲車系統整合作業過程，從鋼板切割、組合銲接、車體槍擊抗彈測試、銲道X光檢驗、車身與各系統料件整合、自我品管 、性能測試等等，每道工序均需仰賴高專業人力完成。產品可交部隊安心使用。