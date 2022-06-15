新冠確診血氧低 海軍迪化軍艦出海折返靠港送士官就醫
海軍艦隊指揮部今天表示，康定迪化軍艦日前出海執行任務期間，吳姓士官因身體不適快篩呈陽性，且血氧指數偏低，經艦上醫官治療後恢復為98％，醫官考量人員安全，即於當天返港送醫治療。
媒體今天報導，海軍124艦隊所屬康定級迪化軍艦，航行途中數名官兵確診，因血氧不足，14日緊急返航停靠基隆港，將確診官兵直送三軍總醫院治療。
海軍艦隊指揮部表示，所屬迪化軍艦執行任務期間，吳姓士官因身體不適快篩呈陽性，且血氧指數偏低，經艦上醫官治療後恢復為98％，醫官考量人員安全，即於當天返港送醫治療；另單位為確保行動與任務保密，艦艇航行均依規定管制官兵使用手機，並無隱匿疫情情事。
海軍艦隊指揮部強調，艦艇於任務執行前72小時及啟航前，均實施快篩檢查與人員進出管制，陽性者安排就醫，並於陸岸隔離管制禁止出航；如於任務執行期間，針對快篩陽性輕症者，均依規定實施人員隔離及治療，屬重症者即安排返港就醫，以確保官兵生命安全及戰備任務遂行。
海軍艦隊指揮部進一步表示，艦指部均依中央流行疫情指揮中心、國防部及地方政府防疫規定，完成風險管控規劃，確保隨艦執勤官兵健康舆任務執行；將持續提醒官兵做好個人衛生防護，以維部隊戰力，捍衛海疆。
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