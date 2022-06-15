中科院：旋翼型戰術無人機通過陸軍測試 已分批交貨

中科院今天表示，陸軍採購旋翼型戰術無人機，已通過軍種產品接收測試，系統可靠度良好，並已依期程分批交貨。

陸軍司令部委中科院生產製造50套「戰術型近程無人飛行載具」，配賦到陸軍23個聯兵營監偵排無人飛行載具(UAV)組，用於聯合兵種營執行反空降與灘岸殲敵偵蒐任務

陸軍司令部曾表示，將採用中科院所研發「旋翼型、續航力可達60分鐘以上、遙控距離達30公里、可介接國軍指管系統指揮鏈路」的新機。

但今有週刊報導指稱，中科院採購的旋翼無人機試飛摔掉9架、規格綁標、採購未同步及採用失標品等內容等情，中科院今全予否認，並揚言將依法提出告訴，以正視聽。

中科院表示，陸軍採購旋翼型戰術無人機案採公告招標、最有利標評選決標方式辦理，經實飛測試及評選，由自强工程得標，過程公開透明，公平、公正。外界指稱中科院疑規格綁標、採購未同步及採用失標品等內容，非屬事實。

中科院表示，此案依契約約定，採購標的得標廠商無人機採購規格，根據軍種整規書、委製協議書，及系統規格書等核定文件辦理，由中科院負責全系統設計開發，整合得標商自強工程製作機體、酬載及電池，通過軍種產品接收測試，系統可靠度良好，並已依期程分批交貨。外傳有關該無人機4K畫質不符作戰場景、傳輸延遲、作業半徑、滯空時間及導控距離不足等內容，均為不實。

中科院說，媒體報導該型無人機在嘉義布袋、太麻里及九鵬等地試飛共摔9架次，現場有中科院人員及廠商在場等內容，均非事實；另媒體將無關此案的無人機失事紀錄，製表置入報導，顯有混淆國人視聽之嫌。

中科院說，此案依契約約定，採購標的得標廠商得經中科院同意，採用其他規格、功能及效益較優的光電雙光酬載。得標廠商自強工程於履約過程中，提出中强光電雙光酬載規格優化，經中科院評估，確認更能提升國軍偵蒐能力，同意採用中強光電雙光酬載，符合契約規範。

中科院說，此案依政府推動無人機產業發展指導，向國內廠商採購無人機體、光學酬載及電池等三項，釋商金額計3.1億餘元；另由本院開發整合「涉及機敏」系统通訊、情傳介接、地面操控台、情資整合管理平台等關鍵核心系統及人員訓練與後勤維保，所需經費4.6億元，全案預算計新臺幣7億7仟餘萬元。外傳中科院「扣住3.9億餘元，資金流向成謎」，不符事實。