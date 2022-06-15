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獨／後備軍人志願教召獎金曝光 第五次起每次獎五千元

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
美方高度關切我國後備部隊戰力，後備軍人志願入營參與教育召集訓練的獎勵辦法出爐。記者洪哲政／攝影
美方高度關切我國後備部隊戰力，後備軍人志願入營參與教育召集訓練的獎勵辦法出爐。記者洪哲政／攝影

美方高度關切我國後備部隊戰力，國防部提高教召強度，新制每回達14天，後備軍人志願入營參與教育召集訓練的獎勵辦法出爐了！國防部擬妥的「後備軍人召集獎金核發辦法」內容規定，後備軍人接受教育召集或臨時召集者，「自第5次起，每次完成訓練後」，將由召訓機關或部隊頒發召集獎金新台幣5000元。

國防部同時擬定「員工接受召集請假期間薪資費用加成減除辦法」，民間各機關團體給付其員工請假從事教召期間的薪資金額，可透過辦理營利事業所得稅結算、決算或清算申報者，得就其給付薪資金額的150%，自當年度營利事業所得額減除。

後備軍人依規定須被教召四次，而立法院三讀通過並總統公布的「後備軍人召集優待條例」溯至今年1月1日施行。其中第4條規定，後備軍人志願參加召集、接受教育召集或臨時召集入營，並完成訓練合計達5次者，應自第5次起，每次完成訓練後，由召訓機關或部隊發給召集獎金。

辦法規定，後備軍人接受教育召集或臨時召集者，自第5次完成訓練後，每次將由召訓機關或部隊頒發召集獎金新台幣5000元。而後備軍人志願接受教育召集召集獎金發放的預算，由國防部全民防衛動員署編列，並由召訓機關或部隊於每次召訓前十日完成預算申請作業。

而根據國防部擬定的「後備軍人召集獎金核發辦法」，志願接受教育召集員額，將由國防部依年度計畫選充缺員需求，於當年度1月20日前核定，並由國防部全民防衛動員署後備指揮部公告。

辦法中規定，志願接受教育召集者，以退伍後未滿12年、無陸海空軍軍官士官志願留營入營甄選服役規則第6條第2項第1款至第3款所定犯罪前科、符合常備役體位標準及未納入當年度教育召集對象的後備軍人為限。但國防部得視軍事需要，酌增志願接受教育召集年限。

至於如何申請志願教召？辦法中規定，員額公告後，符合資格的後備軍人得於各梯次召集前60天，以書面方式向直轄市、縣（市）後備指揮部或後備服務中心申請志願接受教育召集。而軍方受理申請後，應於召集日前40天，將審核結果送達申請人。

國防部同時預告訂定「員工接受召集請假期間薪資費用加成減除辦法」，內容規定，各機關團體給付其員工請假期間的薪資金額，可透過辦理營利事業所得稅結算、決算或清算申報者，得就其給付薪資金額的150%，自當年度營利事業所得額減除。而屬應辦理綜合所得稅結算申報的執行業務者、私人辦理補習班、幼兒園及養護、療養院（所），得就其給付薪資金額的150%，於核實計算申報當年度執行業務所得或其他所得中減除。

軍人 國防部 薪資

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