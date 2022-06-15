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奇蹟生還的傘兵秦良丰 復建4年終於能翻身了

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
四年前奇蹟生還的傘兵秦良丰，經過努力復健，終於能夠翻身。圖／翻攝自秦天人臉書
四年前奇蹟生還的傘兵秦良丰，經過努力復健，終於能夠翻身。圖／翻攝自秦天人臉書

陸軍航特部下士秦良丰4年前自1300呎高空墜地奇蹟生還，歷經復健終於能成功翻身了，他父親秦天人近日在臉書分享兩段影片，秦良丰奮力抖著雙腳向後翻的情景令許多人感動，父親很高興他沒有放棄，網友也為他打氣。

秦良丰2018年在光演習進行跳傘訓練時，因傘具沒完全打開，整個人從1300呎高空墜落地面，所幸奇蹟式生還，他由童綜合醫院搶救後轉台北三軍總醫院，後來再轉國軍高雄總醫院長期復健，復元情況日益進步。

他父親秦天人13日在臉書分享兩段影片，並寫著良丰，終於你又作到了一個很難完成的動作了，看著影片，爸爸和媽媽心中是難過地流著眼淚在高興，尤其看著你那抖動的腳，看著你奮力的要完成這翻身的動作，4年多了你終於達成了這最艱難的第一步，想起你嬰幼兒時的翻身，同樣有著高興，但今天卻是多了難過和眼淚。

秦天人也說，良丰主動要求老師要作翻身的動作，「很高興你沒有放棄，謝謝你又給了爸爸媽媽希望」。

這段時間因疫情緣故，秦天人夫妻無法到醫院陪伴兒子秦良丰，他透過影片看見兒子奮力復健的場景，滿是感動，影片一分享，獲得許多網友留言打氣。

網友留言表示，「令人動容，好辛苦啊，加油！一直進步太棒了。」「意志力會戰勝一切的，堅持住」。「一個簡單的翻身良丰努力了4年，真的不容易呀」，太棒了！「雖是簡單的一個翻身動作，卻足足復健了近四年才艱辛的達成，如此超強的意志與樂觀進取的精神～勇者良丰～一路以來你令台灣人折服了」。

復健

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