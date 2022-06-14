玉山艦測試時船艙後段進水 台船：即時排除

系統整合中的海軍兩棲船塢運輸艦玉山艦（LPD-1401），今傳測試時船艙後段突然進水。但承造的台船表示，事件發生在測試過程，已即時排除，不影響既定工作與後續測試計畫。

玉山級船塢運輸艦去年4月下水，並由蔡總統命名，目前正在進行艙面武器系統安裝工程，同時進行載台測試、系統調校。

台船今天表示，因受解封與疫情影響，近月來公司員工與廠商服務工程師均有新冠確診案例發生，目前每日已降至80人並趨穩定，已與海軍議定合約交期與工程進度，預計於今年第3季完成交艦。

至於今傳艦艇在測試時傳出船艙後段進水，台船表示，此事是測試過程中的事件，均即時完成排除，不影響既定工作與測試計畫。

計劃代號「鴻運計畫」的萬噸級玉山艦預定今年年服役，原規劃於今年6月交艦由海軍開始進行測評工作，成軍後將取代現役旭海號船塢登陸艦。