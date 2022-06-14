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專家：拜登執政後迄今未批准售台任何可提供新戰力武器

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
M109A6「帕拉丁」自走砲。資料照片／路透
M109A6「帕拉丁」自走砲。資料照片／路透

針對美國停售我M109A6自走砲，旅美的台海安全研究中心主任梅復興今天還原過程表示，此案是由美國在台協會（AIT）台北安全合作組以技術擱置的方式通知國防部，專家認為，拜登政府執政後迄今並未批准售台任何可提供新戰力的武器裝備，僅是以後勤與技術支援等軍售項目充數。

美國日前公布售我總價達新台幣35.4億元的艦艇備件和系統備件，總統府與外交部均特意申謝，表示是美國總統拜登上任以來，通過第4次對台軍售，也是美方今年對台的第3次軍售。

但梅復興今在本報「鳴人堂」專論中為文表示，近幾月來美國阻遏多項我國提出或規劃中的軍事採購案，這些動作包括美國國務院軍政局助理國務卿路易斯（Jessica Lewis）3月11日致函我國防部副部長告知，倘若台灣正式申購MH-60R反潛直升機將遭否決，國防部長邱國正隨即於3月中旬命令海軍撤案。

梅復興進一步指出，美方已正式通知國會批准出售的M109A6自走砲軍購案也出現變數，經上層授意的美國在台協會（AIT）台北安全合作組，通知我方以「採購非現行生產的A6型砲車會顯著增加工業基礎（生產線）成本並延後交貨期程」為由，拒絕簽署台灣取得發價書（Letter of Offer and Acceptance/LOA）所需的文件，此案因此延宕、甚至還可能最後胎死腹中，致使我軍方不得不暫時擱置陸軍管式火砲的更新，改增購HIMARS多管火箭系統。

梅復興說，拜登政府其實迄今並未批准售台任何可提供新戰力的武器裝備，就連就任16個月以來唯一正式通知國會的M109A6案也遭技術擱置，而僅是以後勤與技術支援等軍售項目充數，聊表對台灣的支持。這一切，已令關心美方真正意圖以及我方該當如何因應的聲音四起。

美國在台協會 軍售 拜登

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