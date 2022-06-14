快訊

張晨光陸直播曾被罵哭　低調回台近況曝光

穿越機會來了？天文奇景「五星連珠」 這週清晨追起來看

雞排妹贏了！她自爆大腿被整壞被醫美診所告 檢不起訴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國軍上將人事大地震 海軍兵符易主 梅家樹接任司令

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
海軍上將司令由參謀本部副總長執行官梅家樹上將調任。圖／國防部
海軍上將司令由參謀本部副總長執行官梅家樹上將調任。圖／國防部

國軍高階將領人事有重要異動，國防部上午發布，國防大學校長張哲平調任總統府戰略顧問，遺缺由海軍司令劉志斌接任；新任海軍司令由海軍司令將由參謀本部副總長執行官梅家樹接任，參謀本部副總長執行官一職則由參謀本部副參謀總長鄭榮豐調任，晉任空軍二級上將。相關人事案6月16日生效。

相關調動突如其來，軍內形容為人事「大地震」，張哲平退出軍令序列，催動海軍兵符易主，後續是否另有任用，必須觀察，應為活棋。但另一方面而言，鄭榮豐升任上將，加上張哲平、空軍司令劉任遠、因健康因素調總統府戰略顧問的熊厚基，空軍上將將額達到四位，且鄭榮豐與劉任遠兩人同為74年班同學，一個年班出現兩位上將，頗為特殊，人事安排明顯有鼓舞空軍士氣的意味。

國防部今（14）日表示，奉總統核定，國軍上將職務調整如次：

總統府上將戰略顧問由國防大學校長張哲平上將調任；國防大學上將校長由海軍司令劉志斌上將調任；海軍上將司令由參謀本部副總長執行官梅家樹上將調任；參謀本部上將副總長執行官由參謀本部副參謀總長鄭榮豐中將調任，同時晉任空軍二級上將。

國防部表示，參謀本部副參謀總長鄭榮豐中將是空軍官校74年班、戰院98年班，曾任空軍作戰指揮部指揮官、空軍司令部參謀長、空軍司令部副司令等重要職務，學、經歷完整。任現職期間，指導軍事戰略與戰備整備等重大工作，著有貢獻，特拔擢調任參謀本部副總長執行官，以藉其豐富經驗，銜續推動各項建軍備戰工作。

國防部說，上述調任案，均於111年6月16日生效。

總統府上將戰略顧問由國防大學校長張哲平上將調任。圖／國防部提供
總統府上將戰略顧問由國防大學校長張哲平上將調任。圖／國防部提供
海軍司令劉志斌上將調任國防大學上將校長。圖／國防部提供
海軍司令劉志斌上將調任國防大學上將校長。圖／國防部提供
參謀本部副參謀總長鄭榮豐中將調任參謀本部上將副總長執行官，同時晉任空軍二級上將。圖／國防部提供
參謀本部副參謀總長鄭榮豐中將調任參謀本部上將副總長執行官，同時晉任空軍二級上將。圖／國防部提供

空軍 海軍 國防部

延伸閱讀

塔江艦瞄不準？ 海軍基隆外海「空層空域操演」傳成關鍵

俄國唯一航母維修再延長 最快2024年才歸隊

女神降臨海軍之夜 眾星雲集的梧棲港

NBA／「球員需要新的聲音」 史奈德執教爵士8季後卸兵符

相關新聞

國軍上將人事大地震 海軍兵符易主 梅家樹接任司令

國軍高階將領人事有重要異動，國防部上午發布，國防大學校長張哲平調任總統府戰略顧問，遺缺由海軍司令劉志斌接任；新任海軍司令...

福克蘭風雲／英國海軍史上兩次勝仗都有它 無敵號戰艦的「無敵之路」

過去一百年以來，英國海軍在福克蘭群島打了兩次勝仗，兩次戰役當中，無敵號（Invincible ）是唯一參加過這兩場福克蘭戰役的英國軍艦，英國海軍歷史上有六艘無敵號，其中有兩艘無敵號在福克蘭參戰，第一次大戰期間，無敵號與不屈號（Inflexible ）巡洋戰艦，共同將進犯的德國海軍東亞支隊兩艘裝甲巡洋艦沙恩霍斯特號（Scharnhorst）與格奈森瑙號（Gneisenau）擊沉。1982年英國與阿根廷交戰的福克蘭戰役，當時的無敵號軍艦艦名由航空母艦繼承，加入英國遠征軍，從阿根廷手上收回福克蘭。

向美採購105砲 過程離奇

中山科學研究院向美廠採購兩門M68A2砲遭拒絕，但過程離奇。中科院先在立法院附近找了一家公司代理採購，然後又去美國找了一...

防空「南R」兵員爆增營舍不足 陸、空兩軍全力協調

因應俄烏戰事啟示，國防部近期下令空軍將空戰指揮權轉移的「天貂計畫」，落實為「平戰結合」。根據軍方發布公開情報，空軍戰管聯...

軍官為資深歌手找「衛兵」 大小S勞軍無敵稚嫩照曝光

退役的軍法官張傑昨在網上貼文表示，資深歌手于台煙十分懷念昔日到金門勞軍的日子，央他找一位當年一同在哨所前合影的義務役衛兵...

台美高層國安對話將登場？外交部：不評論特定對話

傳下周將在美國舉行年度台美高層國安對話及軍事安全會議「蒙特瑞對話」，外交部今表示，台美溝通管道順暢密切，但不評論特定對話...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。