國軍上將人事大地震 海軍兵符易主 梅家樹接任司令

國軍高階將領人事有重要異動，國防部上午發布，國防大學校長張哲平調任總統府戰略顧問，遺缺由海軍司令劉志斌接任；新任海軍司令由海軍司令將由參謀本部副總長執行官梅家樹接任，參謀本部副總長執行官一職則由參謀本部副參謀總長鄭榮豐調任，晉任空軍二級上將。相關人事案6月16日生效。

相關調動突如其來，軍內形容為人事「大地震」，張哲平退出軍令序列，催動海軍兵符易主，後續是否另有任用，必須觀察，應為活棋。但另一方面而言，鄭榮豐升任上將，加上張哲平、空軍司令劉任遠、因健康因素調總統府戰略顧問的熊厚基，空軍上將將額達到四位，且鄭榮豐與劉任遠兩人同為74年班同學，一個年班出現兩位上將，頗為特殊，人事安排明顯有鼓舞空軍士氣的意味。

國防部今（14）日表示，奉總統核定，國軍上將職務調整如次：

總統府上將戰略顧問由國防大學校長張哲平上將調任；國防大學上將校長由海軍司令劉志斌上將調任；海軍上將司令由參謀本部副總長執行官梅家樹上將調任；參謀本部上將副總長執行官由參謀本部副參謀總長鄭榮豐中將調任，同時晉任空軍二級上將。

國防部表示，參謀本部副參謀總長鄭榮豐中將是空軍官校74年班、戰院98年班，曾任空軍作戰指揮部指揮官、空軍司令部參謀長、空軍司令部副司令等重要職務，學、經歷完整。任現職期間，指導軍事戰略與戰備整備等重大工作，著有貢獻，特拔擢調任參謀本部副總長執行官，以藉其豐富經驗，銜續推動各項建軍備戰工作。