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防空「南R」兵員爆增營舍不足 陸、空兩軍全力協調

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
空軍曾對外發布空軍戰管聯隊南部區域作戰管制中心與「同駐營區」的陸軍43砲指部防空營辦理「109年社團交流籃球比賽」。圖／空軍南部區域作戰管制中心
空軍曾對外發布空軍戰管聯隊南部區域作戰管制中心與「同駐營區」的陸軍43砲指部防空營辦理「109年社團交流籃球比賽」。圖／空軍南部區域作戰管制中心

因應俄烏戰事啟示，國防部近期下令空軍將空戰指揮權轉移的「天貂計畫」，落實為「平戰結合」。根據軍方發布公開情報，空軍戰管聯隊南部區域作戰管制中心，早已進駐陸軍旗山8軍團所屬嵩山營區，未來防空暨飛彈指揮部再進駐，營舍恐不敷使用。

因應備戰所需及台海情勢，國防部下令，原本分散駐地的空軍戰管聯隊、防空暨飛彈指揮部，進駐具備抗炸地下指揮體系、設施的台北公館蟾蜍山與陸軍八軍團旗山駐地，便於戰時空軍戰管指揮權靈活轉移，維持台海空優權。

而根據軍方2020年發布公開情資，空軍戰管聯隊南部區域作戰管制中心，當年即已進駐有「南R」之稱的陸軍旗山嵩山營區，和營區內43砲指部防空營、飛勤廠南綜所合署。而未來位於台南的空軍防空部改駐地進駐後，將再擠進250至300人左右，因營舍不足，傳43砲指部防空營將被迫更換駐地，目前仍在協調中。

空軍重要地下防空指揮機構，台北公館蟾蜍山軍中簡稱「北R」，花蓮佳山基地為「東R」，陸軍旗山鄰近8軍團的嵩山營區爲「南R」。「南R」是預備基地，規畫平時實施人員教育訓練，並作好戰時接管北R或東R的準備。

空軍 陸軍 飛彈

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