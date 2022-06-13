軍官為資深歌手找「衛兵」 大小S勞軍無敵稚嫩照曝光

退役的軍法官張傑昨在網上貼文表示，資深歌手于台煙十分懷念昔日到金門勞軍的日子，央他找一位當年一同在哨所前合影的義務役衛兵。他披露的合影，讓藝人「大小S」徐熙媛、徐熙娣昔日勞軍時稚嫩素顏模樣難得曝光。

張傑在「外島兵俱樂部」臉書粉團以「尋人啟事」為題貼文表示，他受好友「于台煙本人」的請託，想要找出這位當年在外島一同合影的衛兵。

張傑隨文附上合影照片說，這個場景是于台煙和大小S一起隨華視勞軍團赴金門勞軍時所拍攝。

他研判，影中時地應該是在民國83、84年左右，在小金門湖井頭戰史館前的哨所裏所拍的照片。

張傑稱，于台煙非常懷念那一段赴金門勞軍的日子，並托他找出這位哨所中的衛兵。他在網上「呼叫」這名昔日袍澤，希望他現身請在留言欄附上近照。

網上目前暫無這名站哨阿兵哥的訊息，但退役軍官出示的照片，倒是披露大小S昔日勞軍時珍貴的稚嫩模樣，受到關注。