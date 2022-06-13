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台美高層國安對話將登場？外交部：不評論特定對話

聯合報／ 記者張加／即時報導
對於媒體報導台美即將舉行高層國安對話及軍事安全會議，外交部僅表示，溝通管道順暢密切，但不評論特定對話細節。圖為中華民國與美國國旗。報系資料照片
對於媒體報導台美即將舉行高層國安對話及軍事安全會議，外交部僅表示，溝通管道順暢密切，但不評論特定對話細節。圖為中華民國與美國國旗。報系資料照片

傳下周將在美國舉行年度台美高層國安對話及軍事安全會議「蒙特瑞對話」，外交部今表示，台美溝通管道順暢密切，但不評論特定對話細節。

消息人士向本報透露，台美國安、國防官員近期將在美國陸續召開三場會議，首先為本月15日至17日由國防部主導的工作階層例行會議，緊接著是預計20日至22日分別在馬里蘭州安納波利斯、大華府地區舉行的台美高層國安對話（又稱「特殊管道」會談）與「蒙特瑞對話（Monterey Talks）」。

據了解，我方由國安會秘書長顧立雄領軍，率國安部門高層，與美國軍政高層進行戰略對話。

外交部發言人歐江安今回應媒體指出，台美間有許多雙邊對話機制，溝通管道順暢密切，互信良好；針對特定對話的具體細節，基於台美雙方慣例及默契，外交部不作評論。

歐江安並說，台美將在既有的深厚基礎上，持續深化夥伴關係。

國安會 美國 外交部

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