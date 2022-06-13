台美高層國安對話將登場？外交部：不評論特定對話

英國與阿根廷的福克蘭戰爭，今年滿40年。當年P-2海王星（Neptune，1962年之前稱為P2V）是洛克希德公司開發的海上巡邏/反潛機，總共生產1202架，在後續的P-3獵戶座（Orion）出現之前，是西方陣營的主力機種。國軍當年34「黑蝙蝠」中隊，任務高峰期所使用，犧牲也最慘烈的，就是P-2改裝的電子偵察機。 1977年美國宣布，對鎮壓異議人士的阿根廷軍政府實施禁運，導致美製武器後勤斷絕。阿國海軍先後曾引進16架P-2，到1982年4月福島戰爭爆發時，只剩兩架P-2。5月4日飛完任務後，因為故障裝備已難以修復，就此除役。 不過這趟最後飛行價值連城，因為他們協助擊沉了英國最新式的驅逐艦雪菲爾號（HMS Sheffield），震驚世界。

2022-06-13 07:30