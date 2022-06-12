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俄烏戰爭啟示 游錫堃：若被登陸要最壞打算、必死決心

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
立法院長游錫堃說，如果真的被登陸，要做最壞打算，台灣每個人要像烏克蘭人民一樣，要團結合作、意志堅強，把敵人打出去，大家唯有必死決心，讓中國知道即使拿下台灣，也吞不下去。本報資料照片
立法院長游錫堃說，如果真的被登陸，要做最壞打算，台灣每個人要像烏克蘭人民一樣，要團結合作、意志堅強，把敵人打出去，大家唯有必死決心，讓中國知道即使拿下台灣，也吞不下去。本報資料照片

立法院長游錫堃今上午「台灣海外網」線上視訊，以「防衛意志是護台良方-烏俄戰爭的啟示」為題演講。游錫堃說，俄烏戰爭對台灣最重要的啟示是「自助人助」，要向烏克蘭人民一樣團結合作，展現台灣人的防衛意志，並做好準備，讓共軍了解若侵台，須付出很大的代價。

游錫堃表示，中國在經濟改善後逐漸變成霸權，共產黨的侵略本質及中國歷史兩三千年來以來傳統的天朝心態，不斷想侵略台灣，包括南海、一帶一路等，實行戰狼、霸權外交，所以台灣不要以為中國不會發動戰爭，勿恃敵之不來，務必事先做好準備。

游錫堃說，中國不放棄侵略台灣，應上兵伐謀，也要實而備之；全世界民主國家為追求和平，應該幫助台灣自我防衛，必須要戰略清晰，要讓中國知道，一旦開戰，就是與美國、日本、澳洲等國為敵，會付出很大代價。

游錫堃指出，中共要打台灣與俄國打烏克蘭不同，台灣的防衛優勢在於有海峽天險，一旦共軍要跨過台灣海峽時，要先設法阻絕於境外，先以反艦飛彈、空優將之擊沉，若要登陸時就決戰灘頭。

游錫堃說，如果真的被登陸，要做最壞打算，台灣每個人要像烏克蘭人民一樣，要團結合作、意志堅強，把敵人打出去，大家唯有必死決心，讓中國知道即使拿下台灣，也吞不下去。

游錫堃說，台灣雲峰飛彈已經量產，可以攻打至北京，但台灣沒有要反攻大陸，北京攻台前要先想，台灣已有能力可以反擊，中國領導高層要三思，勿傷敵八百，自損一千。

游錫堃指出，台灣防衛意志屢被質疑，其中募兵制有兵源不足的問題，確實需要檢討，相較其他國家，台灣役期太短才4個月，反觀新加坡役期24個月，南韓是18個月到23個月等。若兵源不足應設法補充，訓練不夠也要設法改進。

他說，外媒「華爾街日報」曾點出，台灣當兵4個月都在除草、掃地搬輪胎，戰力士氣低迷，還有被質疑後備軍人訓練不足；外媒點出不足之處，應該要感謝，讓全民了解一起改進。

游錫堃 俄烏戰爭 烏克蘭

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