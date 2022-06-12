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塔江艦瞄不準？ 海軍基隆外海「空層空域操演」傳成關鍵

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
海軍塔江艦上的雄二反艦飛彈彈箱與海蜂眼雷達。記者洪哲政／攝影
海軍塔江艦上的雄二反艦飛彈彈箱與海蜂眼雷達。記者洪哲政／攝影

海軍發布通告，131艦隊將於本月23日在基隆外一處非靶區的水域空域，實施「空層空域操演」，管制空域在5000呎至2萬1000呎間。由於海軍從未在此海域實施射擊，引發關注。傳操演是新成軍的「塔江艦」校正砲控與雷達系統所需，空軍並將派機協助提供追瞄目標。

海軍司令部上午則表示，這項公告為例行性演訓任務所申請的空層空域，並未執行任何武器射擊。海軍司令部並強調，塔江軍艦已成軍服役，目前裝備狀況均正常，籲請媒體勿臆測報導，造成國人誤解。

海軍在北部海域發布「空層空域操演」射擊通報，但操演座標位置卻不在東北部的RCR25靶區內，而是在基隆外海水域。這是海軍131艦隊首度在此處水域發布射擊通報。

而據了解，131艦隊所屬的塔江艦去年9月服役戰備後，配備國造海劍二防空飛彈，但傳至今砲控、海蜂眼雷達系統狀況不斷，訊號不連續，影響追瞄，中科院系發中心工程組至今還在協助海軍克服。23日的「空層空域操演」，傳即驗證系統改善後追瞄所需。

由於塔江艦是高效能艦艇後續艦的原型艦，所有系統在後續艦上都將比照裝設，全系統能否流暢運作，關係到能否展開量產，海軍與中科院都高度重視。相關操演不用實際射擊，而是以先進武器覘視系統驗證雷達系統追瞄的效度，用來驗證裝備可靠度。

海軍發布射擊通報，131艦隊將於本月23日在基隆外一處非靶區的水域，實施「空層空域操演」，管制空域在5000呎至2萬1000呎間。圖／取自射擊通報
海軍發布射擊通報，131艦隊將於本月23日在基隆外一處非靶區的水域，實施「空層空域操演」，管制空域在5000呎至2萬1000呎間。圖／取自射擊通報
海軍塔江艦上配備的海基型劍二防空飛彈。記者洪哲政／翻攝
海軍塔江艦上配備的海基型劍二防空飛彈。記者洪哲政／翻攝

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